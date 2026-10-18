El capitán del Inter Miami «enciende» las redes tras el partido en Atlanta

En el marco de la Major League Soccer (MLS), en condición de visitante Atlanta United victoria por 3-1 Inter Miami» el capitán del club y leyenda del fútbol mundial Lionel Messi dejó un mensaje sincero para sus seguidores en sus redes sociales tras el encuentro.

Tras anotar un doblete, la estrella argentina destacó que el magnífico estadio de Atlanta guarda recuerdos muy especiales en su carrera.

«Un estadio que me dio recuerdos increíbles»: la confesión de Messi

El goleador argentino compartió fotos de los momentos del partido con el siguiente comentario:

«Otra victoria con el Inter Miami en un estadio que me dio recuerdos increíbles hace poco…», señaló con satisfacción Lionel Messi.

Como dato, el encuentro se disputó en el famoso Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Messi, con la selección de Argentina también ha disputado varios partidos importantes e históricos en este estadio, un recinto que valora porque siempre le trae suerte.

El triunfo del Inter Miami fuera de casa: la dupla Messi-Suárez

Los líderes del ataque fueron decisivos en esta victoria de los de Miami:

El doblete de Messi: Lionel marcó dos goles durante el partido, asegurando la victoria por 3-1 de su equipo;

Dos asistencias de Suárez: El experimentado goleador uruguayo Luis Suárez demostró su gran calidad al registrar dos asistencias;

Gol adicional de Berterame: El delantero visitante Germán Berterame también aportó un gol importante para el equipo.

Próximos partidos: ¿Qué esperar el 25 de octubre?

La próxima jornada de la temporada regular de la MLS es crucial para ambos clubes: