« Elegir entre Messi o Pelé es cuestión de gustos, pero yo... »: Ronaldo hace una declaración explosiva

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« Elegir entre Messi o Pelé es cuestión de gustos, pero yo... »: Ronaldo hace una declaración explosiva

El capitán de la selección nacional de Portugal y de Arabia Saudita el delantero del club Al-Nassr Cristiano Ronaldo expresó sus últimas y contundentes opiniones sobre su estatus como el mejor jugador de la historia del fútbol y las comparaciones con sus rivales. CNN Portugal En una entrevista exclusiva con el canal, la estrella de 41 años destacó que respeta el talento de otras leyendas, pero que no hay jugador que lo iguale en versatilidad en el campo.

Además, estas declaraciones atrajeron aún más la atención pública al producirse tras un tenso conflicto entre el jugador y el entrenador de la selección portuguesa.

«Es cuestión de gustos, pero hay que reconocer la verdad»

Ronaldo expresó abiertamente su postura sobre las comparaciones con los grandes nombres de la historia del fútbol:

  • Respeto a los rivales: «Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es una cuestión de gusto personal. Respeto la elección de cada uno», declaró Cristiano;

  • Sobre su propia superioridad: «Sin embargo, Cristiano Ronaldo no es un jugador universal, decir eso es una mentira absoluta. Soy el jugador más universal en la historia del fútbol».

Tensión en la selección: conflicto con Jorge Jesus

La entrevista de Ronaldo llega en un momento en que los graves malentendidos en torno a la selección portuguesa se intensifican:

  • Situación inesperada en el banquillo: El 27 de septiembre, durante el partido de la UEFA Nations League contra Noruega, el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, envió a Cristiano a calentar, pero finalmente no lo hizo entrar al campo;

  • Abandono de la concentración: Tres días después, el 30 de septiembre, el delantero abandonó la concentración de la selección nacional;

  • Acusaciones abiertas: El 6 de octubre, el jugador publicó una declaración especial explicando los motivos de su salida y acusando al entrenador Jorge Jesus de haber incumplido sus promesas.

Estas declaraciones de la estrella, conocida por su confianza en sus capacidades, generan aún más dudas sobre su futuro en la selección nacional.

Cristiano RonaldoAl-NassrSelección de PortugalJorge JesusFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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