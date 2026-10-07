Luka Modrić reacciona abiertamente a la controversia en torno a Cristiano Ronaldo

·71·Deportes
Luka Modrić reacciona abiertamente a la controversia en torno a Cristiano Ronaldo

Tras abandonar la concentración de la selección nacional de Portugal de forma escandalosa y acusar al entrenador Jorge Jesus de romper sus promesas Cristiano Ronaldo está en el centro de una controversia que genera una fuerte resonancia en la comunidad futbolística internacional. El ganador del Balón de Oro y capitán de la selección de Croacia, Luka Modrić ha defendido enérgicamente a su excompañero del Real Madrid y ha criticado abiertamente a los responsables del fútbol portugués.

El famoso recurso Madrid Xtra ha publicado la declaración apasionada y firme del mediapunta croata sobre la situación que atraviesa el capitán de 41 años.

« Cristiano merece una gran despedida »: Las duras palabras de Modrić

Luka Modrić calificó de inaceptable la situación en la selección de Portugal tras la dura declaración realizada por Ronaldo el 6 de octubre:

  • Un juicio claro y contundente: « ¡Lo que está pasando es una vergüenza! Cristiano merece una decisión real en la situación actual, ya sea que continúe su carrera en la selección o que tenga una despedida digna », subrayó el capitán croata;

  • Exigencia de respeto absoluto: « Es un jugador que merece una gran despedida. Es el jugador más grande en la historia de la selección nacional de Portugal ».

La raíz del conflicto: 18 años de silencio y una promesa rota

Recordemos que la salida de Cristiano Ronaldo del campamento de la selección fue causada por un conflicto con el entrenador Jorge Jesus:

  • Una leyenda en el banquillo: En el partido contra Noruega por la Nations League, pasó todo el partido oficial de Portugal en el banquillo por primera vez en 18 años;

  • Confrontación con el entrenador: En su mensaje, Ronaldo declaró que las promesas hechas por Jesus, de 72 años, sobre los minutos de juego no se cumplieron, y abandonó la concentración el 30 de septiembre;

  • Ola de emociones: En su intervención del 6 de octubre, el delantero reveló detalles internos de los eventos en el equipo, señalando que estaba listo para cualquier consecuencia o sanción.

Esta declaración de Luka Modrić demuestra que Ronaldo goza de un inmenso prestigio y apoyo no solo entre los aficionados, sino también entre la élite del fútbol mundial, aumentando la presión sobre Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.

Cristiano RonaldoLuka ModrićJorge JesusSelección de PortugalFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?Hoy 13:001000 goles y un último partido de despedida: Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal1000 goles y un último partido de despedida: Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal4 octubre 21:28¿Es Portugal más fuerte sin Ronaldo? La firmeza de Jesus y el doloroso desplante de la leyenda¿Es Portugal más fuerte sin Ronaldo? La firmeza de Jesus y el doloroso desplante de la leyenda3 octubre 09:17¿Qué pasó realmente entre ellos? Detalles de la salida de Cristiano Ronaldo de la selección¿Qué pasó realmente entre ellos? Detalles de la salida de Cristiano Ronaldo de la selección2 octubre 22:19« Sin Ronaldo, no sois nada »: la hermana de Cristiano critica duramente a todo el país« Sin Ronaldo, no sois nada »: la hermana de Cristiano critica duramente a todo el país1 octubre 15:53«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selección«Diré la verdad a su debido tiempo»: Ronaldo explica por qué abandonó la selección1 octubre 06:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?