Luka Modrić reacciona abiertamente a la controversia en torno a Cristiano Ronaldo

Tras abandonar la concentración de la selección nacional de Portugal de forma escandalosa y acusar al entrenador Jorge Jesus de romper sus promesas Cristiano Ronaldo está en el centro de una controversia que genera una fuerte resonancia en la comunidad futbolística internacional. El ganador del Balón de Oro y capitán de la selección de Croacia, Luka Modrić ha defendido enérgicamente a su excompañero del Real Madrid y ha criticado abiertamente a los responsables del fútbol portugués.

El famoso recurso Madrid Xtra ha publicado la declaración apasionada y firme del mediapunta croata sobre la situación que atraviesa el capitán de 41 años.

« Cristiano merece una gran despedida »: Las duras palabras de Modrić

Luka Modrić calificó de inaceptable la situación en la selección de Portugal tras la dura declaración realizada por Ronaldo el 6 de octubre:

Un juicio claro y contundente: « ¡Lo que está pasando es una vergüenza! Cristiano merece una decisión real en la situación actual, ya sea que continúe su carrera en la selección o que tenga una despedida digna », subrayó el capitán croata;

Exigencia de respeto absoluto: « Es un jugador que merece una gran despedida. Es el jugador más grande en la historia de la selección nacional de Portugal ».

La raíz del conflicto: 18 años de silencio y una promesa rota

Recordemos que la salida de Cristiano Ronaldo del campamento de la selección fue causada por un conflicto con el entrenador Jorge Jesus:

Una leyenda en el banquillo: En el partido contra Noruega por la Nations League, pasó todo el partido oficial de Portugal en el banquillo por primera vez en 18 años;

Confrontación con el entrenador: En su mensaje, Ronaldo declaró que las promesas hechas por Jesus, de 72 años, sobre los minutos de juego no se cumplieron, y abandonó la concentración el 30 de septiembre;

Ola de emociones: En su intervención del 6 de octubre, el delantero reveló detalles internos de los eventos en el equipo, señalando que estaba listo para cualquier consecuencia o sanción.

Esta declaración de Luka Modrić demuestra que Ronaldo goza de un inmenso prestigio y apoyo no solo entre los aficionados, sino también entre la élite del fútbol mundial, aumentando la presión sobre Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.