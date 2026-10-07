¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?

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¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?

El conflicto abierto en torno a la selección nacional de Portugal y su capitán Cristiano Ronaldotras la explosiva entrevista, el entrenador Jorge Jesus apareció por primera vez en público. El experimentado técnico de 72 años respondió de manera breve y fría a las graves acusaciones del delantero, quien abandonó la concentración de la selección por voluntad propia.

Cabe recordar que, en su extensa declaración, Ronaldo afirmó claramente que las promesas hechas por el entrenador fueron incumplidas repetidamente, motivo por el cual no pudo seguir en la concentración del equipo nacional.

El entrenador tras volver de Leiria: «Voy a leer la declaración ahora»

Periodistas del canal SMTV interceptaron al entrenador de 72 años mientras regresaba a casa tras observar un partido, intentando obtener comentarios sobre la tensa situación:

  • Una respuesta corta y cautelosa: «Vi el partido de la selección sub-21 en Leiria. Voy a leer la declaración ahora, no tengo nada que decir», respondió Jesus;

  • Presión y silencio: Mientras este enfrentamiento abierto entre dos grandes figuras del fútbol portugués ha sacudido a la prensa nacional, el entrenador prefirió posponer una valoración oficial.

La raíz del conflicto: ser suplente por primera vez en 18 años

Cristiano Ronaldo y el entrenador llegaron a un punto crítico tras el dramático partido contra Noruega en la Nations League:

  • Una primera vez en 18 años: En dicho encuentro, el legendario goleador de 41 años pasó todo un partido oficial de Portugal en el banquillo por primera vez en 18 años;

  • Promesa incumplida: Ronaldo declaró que el entrenador le pidió estar listo para jugar 30 minutos, pero que no fue incluido en el campo a pesar de haber calentado durante la segunda parte, denunciando una falta a su palabra;

  • La salida del 30 de septiembre: Como consecuencia, Cristiano abandonó la concentración el 30 de septiembre, asumiendo toda la responsabilidad y declarándose dispuesto a aceptar cualquier sanción.

Actualmente, la Federación Portuguesa de Fútbol y la opinión pública esperan con atención la respuesta oficial de Jorge Jesus tras analizar la declaración de Ronaldo, así como la decisión final sobre el futuro del capitán.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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