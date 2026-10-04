1000 goles y un último partido de despedida: Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal

Tras abandonar la concentración debido a un tenso conflicto con el seleccionador Jorge Jesus, lo que causó un gran revuelo en todo el mundo, Cristiano Ronaldo ve cómo la situación a su alrededor da un giro inesperado.

Según información sensacional difundida por el destacado periodista deportivo portugués Miguel Pereira, la carrera internacional de la leyenda de 41 años podría no haber terminado definitivamente. Regresará oficialmente a la selección de Portugal el próximo año.

El sueño de los 1000 goles y una fiesta de despedida histórica

El insider señala que la despedida de Ronaldo de la camiseta nacional no se planea como un simple escándalo o una salida precipitada, sino como una celebración sin precedentes en la historia del fútbol mundial:

«Él desea profundamente marcar su último gol con Portugal. Creo que Cristiano hará todo lo posible por alcanzar los 1000 goles en su carrera antes de que termine la temporada. Ronaldo confía plenamente en que puede marcar fácilmente entre 15 y 20 goles por temporada con el Al-Nassr. Sin embargo, quiere organizar una gran fiesta inolvidable para su carrera internacional, su historia y para sí mismo. Creo que este evento histórico ocurrirá sin duda».

Las relaciones con Jesus mejoran, la federación espera su regreso

Para el regreso de Cristiano, no solo cuenta el deseo del jugador, sino que el ambiente interno también está cambiando positivamente:

Reconciliación con el entrenador: Se observa que las relaciones entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus, quienes tuvieron un conflicto abierto hace pocos días, están empezando a restablecerse y a suavizarse.

El interés de la FPF: La dirección de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) apoya plenamente el regreso de Ronaldo a la selección. Cada aparición del legendario capitán garantiza un impacto comercial y mediático sin precedentes para el país y la federación.

Miguel Pereira concluye que el delantero estrella volverá al campo hacia finales del próximo año para disputar su último partido oficial de despedida con la selección de Portugal.

Para Ronaldo, que ostenta récords mundiales con 234 partidos y 146 goles, terminar su historia de esta manera —ante estadios llenos y bajo la ovación de los aficionados— parece ser el escenario más adecuado para ambas partes.