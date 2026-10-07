¿En qué estado de ánimo regresó Cristiano Ronaldo a su club saudí tras el conflicto con Jorge Jesus?

Tras el tenso conflicto con el seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, que le llevó a abandonar la concentración, Cristiano Ronaldo ha del club saudí « Al-Nassr ». Mientras el estado psicológico de la leyenda del fútbol mundial y su futuro en el club plantean muchas preguntas, el nuevo entrenador del club de Riad, Ange Postecoglou compareció ante la prensa para hablar abiertamente sobre el estado actual de la estrella de 41 años.

Mientras el Al-Nassr prepara intensamente el partido contra el Al-Diriyah en la 8ª jornada de la Saudi Pro League, esta declaración del entrenador ha reducido considerablemente la preocupación de los aficionados.

«Lo más importante es que está en excelente forma»: la respuesta firme de Postecoglou

El experimentado técnico greco-australiano no presta atención a las polémicas que rodean a Ronaldo y se centra en el trabajo en el campo:

Preparación física y mental total: «Ronaldo ha vuelto en muy buen estado. Está totalmente preparado tanto mental como físicamente. Eso es lo más importante para nosotros», subrayó con confianza el técnico del Al-Nassr;

Ética de entrenador y límites: Postecoglou explicó diplomáticamente por qué no se detiene en los rumores de la selección nacional: «Cuando trabajaba con selecciones nacionales, no me gustaba que los entrenadores de los clubes comentaran los asuntos internos de la selección. Por eso no me entrometo en esta situación».

La experiencia del entrenador: ¿Por qué Postecoglou entiende bien la situación?

La actitud tranquila e imparcial de Ange Postecoglou está directamente relacionada con su rica carrera como entrenador:

Experiencia internacional: Postecoglou dirigió con éxito a la selección nacional de Australia de 2013 a 2017, convirtiéndose en campeón continental, y conoce muy bien la presión que existe dentro de una selección;

Nueva era: Ha tomado las riendas del Al-Nassr desde el verano de 2026 y Cristiano Ronaldo está logrando establecer una relación basada en una confianza mutua perfecta.

La declaración de Ronaldo y el desafío por delante

Recordemos que hace unos días, Cristiano Ronaldo hizo una declaración oficial de gran alcance, criticando abiertamente a Jorge Jesus, de 72 años, por haber incumplido repetidamente sus promesas sobre los minutos de juego y su papel en el equipo. Tras abandonar la concentración debido a este conflicto, el delantero centra ahora toda su atención en la lucha por el título en el campeonato interno del Al-Nassr.

Se espera que el próximo partido contra el Al-Diriyah se convierta en una especie de recital que muestre cómo responderá Ronaldo en el campo tras el golpe recibido en la selección nacional.