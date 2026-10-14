La WBO publica su ranking actualizado: ¿en qué posiciones están los uzbekos?

La Organización Mundial de Boxeo (WBO) ha publicado oficialmente el ranking mundial actualizado de boxeadores profesionales. En esta prestigiosa lista, de Uzbekistán, 5 talentosos maestros del ring ocupan lugares merecidos y siguen formando parte de la élite mundial en sus respectivas categorías de peso.

En la tabla actualizada, aunque algunos de nuestros compatriotas han mantenido sus posiciones, se ha observado un ligero descenso en ciertas categorías.

Desempeño de los boxeadores uzbekos en el ranking WBO

Resultados registrados por nuestros compatriotas en las diferentes categorías de peso:

Murodjon Akhmadaliev (peso supergallo — 55,2 kg): Nuestro boxeador, que ocupaba el 7.º puesto el mes pasado, descendió al 8.º lugar en la lista actualizada. (El campeón indiscutible de esta categoría es el japonés Naoya Inoue);

Muhammad Shekhov (peso supergallo — 55,2 kg): En la misma categoría, Shekhov, que se mantiene en el top 5, conservó su posición y se quedó en el 5.º lugar. (El campeón de la categoría es Naoya Inoue);

Israil Madrimov (peso superwélter — 69,9 kg): Nuestro maestro del ring, dotado de una gran técnica, ocupa el 5.º puesto a nivel mundial. (El campeón de la categoría es el estadounidense Jaron Ennis);

Bektemir Melikuziev (peso supermediano — 76,2 kg): Nuestro boxeador, conocido por sus golpes potentes, se mantiene firme en el 6.º lugar del ranking. (Actualmente, el cinturón de campeón en esta categoría está vacante);

Bakhodir Jalolov (peso pesado — +91,2 kg): El doble campeón olímpico ocupa el 7.º puesto mundial en la categoría de los gigantes. (El título de campeón WBO en esta categoría pertenece al británico Daniel Dubois).

Pasos decisivos hacia el cinturón de campeón

Estas posiciones altas en el ranking WBO brindan a los boxeadores uzbekos la oportunidad de convertirse en aspirantes oficiales a los cinturones de campeón: