La WBO publica su ranking actualizado: ¿en qué posiciones están los uzbekos?

·2·Deportes
La WBO publica su ranking actualizado: ¿en qué posiciones están los uzbekos?

La Organización Mundial de Boxeo (WBO) ha publicado oficialmente el ranking mundial actualizado de boxeadores profesionales. En esta prestigiosa lista, de Uzbekistán, 5 talentosos maestros del ring ocupan lugares merecidos y siguen formando parte de la élite mundial en sus respectivas categorías de peso.

En la tabla actualizada, aunque algunos de nuestros compatriotas han mantenido sus posiciones, se ha observado un ligero descenso en ciertas categorías.

Desempeño de los boxeadores uzbekos en el ranking WBO

Resultados registrados por nuestros compatriotas en las diferentes categorías de peso:

  • Murodjon Akhmadaliev (peso supergallo — 55,2 kg): Nuestro boxeador, que ocupaba el 7.º puesto el mes pasado, descendió al 8.º lugar en la lista actualizada. (El campeón indiscutible de esta categoría es el japonés Naoya Inoue);

  • Muhammad Shekhov (peso supergallo — 55,2 kg): En la misma categoría, Shekhov, que se mantiene en el top 5, conservó su posición y se quedó en el 5.º lugar. (El campeón de la categoría es Naoya Inoue);

  • Israil Madrimov (peso superwélter — 69,9 kg): Nuestro maestro del ring, dotado de una gran técnica, ocupa el 5.º puesto a nivel mundial. (El campeón de la categoría es el estadounidense Jaron Ennis);

  • Bektemir Melikuziev (peso supermediano — 76,2 kg): Nuestro boxeador, conocido por sus golpes potentes, se mantiene firme en el 6.º lugar del ranking. (Actualmente, el cinturón de campeón en esta categoría está vacante);

  • Bakhodir Jalolov (peso pesado — +91,2 kg): El doble campeón olímpico ocupa el 7.º puesto mundial en la categoría de los gigantes. (El título de campeón WBO en esta categoría pertenece al británico Daniel Dubois).

Pasos decisivos hacia el cinturón de campeón

Estas posiciones altas en el ranking WBO brindan a los boxeadores uzbekos la oportunidad de convertirse en aspirantes oficiales a los cinturones de campeón:

  • Cercanía al estatus de aspirante: Nuestros boxeadores, situados en el top 5 y top 10, podrían obtener pronto el derecho a participar en combates eliminatorios o por el título mundial;

  • Entrenamientos activos y próximos combates: Actualmente, nuestros compatriotas se preparan activamente para nuevos combates y se espera que sigan ascendiendo en el ranking a lo largo del año.

Ranking WBOBoxeadores uzbekosMurodjon AkhmadalievBakhodir JalolovBoxeo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿En qué posiciones se encuentran los boxeadores uzbekos en el ranking de septiembre del WBC?¿En qué posiciones se encuentran los boxeadores uzbekos en el ranking de septiembre del WBC?7 octubre 23:26Israil Madrimov, 2.º en la WBO: cinco uzbekos en el top 15Israil Madrimov, 2.º en la WBO: cinco uzbekos en el top 154 agosto 06:38¿Cuándo comienza el combate entre Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres?¿Cuándo comienza el combate entre Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres?Hoy 13:24Decisión inesperada de Mourinho: confía en Vinícius para la Champions LeagueDecisión inesperada de Mourinho: confía en Vinícius para la Champions LeagueHoy 10:17¿Por qué las estrellas del boxeo kazajo vinieron a Uzbekistán?¿Por qué las estrellas del boxeo kazajo vinieron a Uzbekistán?Hoy 10:10Una nueva líder en el tenis de Uzbekistán: Maria Timofeeva es ahora la raqueta número uno del paísUna nueva líder en el tenis de Uzbekistán: Maria Timofeeva es ahora la raqueta número uno del paísHoy 07:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov