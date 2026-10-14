La IBF publica su nuevo ranking: ¿en qué posición están los boxeadores uzbekos?

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La IBF publica su nuevo ranking: ¿en qué posición están los boxeadores uzbekos?

La Federación Internacional de Boxeo (IBF) ha publicado oficialmente su último ranking mundial actualizado de boxeadores profesionales. En esta prestigiosa lista, de Uzbekistán cuatro maestros del cuadrilátero han encontrado su lugar, demostrando una vez más que se encuentran entre los mejores boxeadores del mundo en sus respectivas categorías de peso.

Si bien nuestros principales líderes han mantenido sus posiciones estables en el top 10, otro compatriota ha ascendido en el ranking para entrar en el top 15.

Los boxeadores uzbekos en el ranking IBF

Los resultados de nuestros compatriotas en las diferentes categorías de peso:

  • Bakhodir Jalolov (peso pesado): El doble campeón olímpico ha mantenido su posición en la prestigiosa lista de gigantes, permaneciendo en el 4º lugar . (El cinturón de campeón de la IBF en esta categoría pertenece al croata Filip Hrgović);

  • Murodjon Akhmadaliev (peso supergallo): El ex campeón mundial mantiene firmemente su posición en su división, ocupando el 4º lugar mundial. (El campeón absoluto de esta categoría es el japonés Naoya Inoue);

  • Israil Madrimov (peso superwélter): Nuestro compatriota, poseedor de una gran técnica, se mantuvo en el 6º lugar entre los mejores. (El campeón de esta categoría es el británico Josh Kelly);

  • Mirazizbek Mirzakhalilov (peso supergallo): Nuestro boxeador, muy activo en sus últimos combates, ha subido en el ranking hasta alcanzar el 15º lugar. (El campeón de la categoría es Naoya Inoue).

La lucha por los cinturones: ¿se acercan los combates eliminatorios?

Estar en el top 5 y top 10 del ranking IBF abre grandes puertas a los boxeadores para acceder a combates por el campeonato:

  • Jalolov y Akhmadaliev a las puertas del título: Nuestros boxeadores clasificados en el 4º lugar tienen la posibilidad de participar próximamente en combates eliminatorios para determinar los aspirantes oficiales al título mundial;

  • El contraataque de Madrimov: Cerca del top 5 en superwélter, Israil Madrimov podría obtener la oportunidad de enfrentarse al campeón Josh Kelly tras una nueva victoria;

  • El ascenso de Mirzakhalilov: Entrar en el top 15 permite a Mirazizbek atraer la atención de promotores internacionales y participar en carteleras de boxeo más importantes.

Estos resultados estables y ascendentes de los boxeadores uzbekos en el ranking IBF refuerzan el prestigio internacional de la escuela de boxeo profesional de nuestro país.

IBFBakhodir JalolovMurodjon AkhmadalievIsrail MadrimovBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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