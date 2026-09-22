Han comenzado los movimientos decisivos en torno a los cinturones de campeón de peso pesado del boxeo profesional. El reconocido promotor británico Frank Warren ha revelado los planes futuros y los detalles de la pelea de defensa obligatoria del nuevo campeón mundial de peso pesado de la IBF, Filip Hrgović. Boxing Scene Según la información difundida por el medio, el poseedor croata del cinturón no volverá a subir al ring este año, pero defenderá su título contra el retador obligatorio, el cubano Frank Sánchez, a principios de 2027.

El promotor admitió abiertamente que anteriormente se pagó una gran suma de dinero («step-aside money») al equipo de Sánchez para retrasar este combate: «Hrgović no peleará este año, pero lo hará a principios del próximo. Lo organizaremos. Filip debe enfrentarse actualmente a Frank Sánchez. Es su defensa obligatoria y hemos aceptado este enfrentamiento. Anteriormente, también le pagamos una gran suma a Sánchez para que se hiciera a un lado temporalmente».

Cabe recordar que Hrgović ganó el cinturón vacante de la IBF el 29 de agosto de 2026 al derrotar a la joven estrella británica Moses Itauma por nocaut técnico en el noveno asalto. Bakhodir Jalolov, doble campeón olímpico y cuarto en el ranking de la IBF en esta división, disputará una pelea eliminatoria crucial contra el británico Solomon Dacres el 17 de octubre.

¿Podrá Hrgović romper la defensa del cubano apodado «The Flash» Sánchez? ¿Se convertirá Bakhodir Jalolov en el retador oficial número 1 al título tras su victoria en octubre, y cuándo subirá el «gigante» uzbeko al trono de la IBF?

«Indemnización, fecha límite con Sánchez y el ascenso de Jalolov»: 5 puntos clave en la categoría

Los aspectos más importantes de los eventos esperados en la élite de los pesos pesados:

Regreso de Hrgović a principios de 2027: El campeón croata de la IBF descansará hasta finales de 2026 y subirá al ring a principios del próximo año;

Defensa obligatoria — Frank Sánchez: Por exigencia oficial de la IBF, Hrgović está obligado a defender su cinturón contra el peligroso noqueador cubano;

Grandes sumas pagadas a Sánchez: Frank Warren confirmó que se pagó una compensación a Sánchez para que se hiciera a un lado y así organizar la pelea por el título entre Hrgović e Itauma;

La caída de Itauma: La estrella británica, derrotada por nocaut técnico en el noveno asalto el 29 de agosto, tuvo que ceder el cinturón a Hrgović;

Bakhodir Jalolov llama a la puerta: Nuestro compatriota, clasificado cuarto en la IBF, se convertirá en el máximo favorito de esta carrera por el título si vence a Solomon Dacres el 17 de octubre.

El trono de peso pesado de la IBF: Comparación entre el campeón y los retadores

Equilibrio de fuerzas en la cima del ranking de la IBF:

Indicadores y criterios Filip Hrgović (Campeón actual de la IBF) Frank Sánchez (Retador obligatorio oficial) Bakhodir Jalolov (4º en el ranking de la IBF) Nacionalidad Croacia Cuba Uzbekistán Apodo «El Animal» «The Cuban Flash» «Big Uzbek» Estatus Campeón mundial (venció a Itauma) Retador oficial n.º 1 Campeón olímpico, retador TOP-4 Fecha de la próxima pelea Principios de 2027 Principios de 2027 (contra Hrgović) 17 de octubre de 2026 (contra Dacres) Promotor Frank Warren (Queensberry) Premier Boxing Champions / PBC Top Rank / socios saudíes Objetivo estratégico Defender el cinturón con éxito Convertirse en campeón tras la indemnización Vencer a Dacres y ser retador final

Experticia en boxeo profesional: ¿Por qué esta cadena es la mayor oportunidad para Bakhodir Jalolov?

Conclusiones analíticas de los comentaristas e insiders del boxeo internacional:

El fin de la táctica de la «indemnización»: El equipo de Hrgović había ganado tiempo pagando a Sánchez, pero el reglamento de la IBF no permite un segundo aplazamiento artificial; la pelea por el título debe realizarse a principios de 2027, eliminando los obstáculos artificiales en la categoría;

El trampolín del 17 de octubre para Jalolov: La pelea de Bakhodir Jalolov contra el británico Solomon Dacres no es solo un combate de ranking; una victoria impulsará a nuestro compatriota al 2.º o 1.er lugar del ranking de la IBF y lo enfrentará al ganador del combate Hrgović-Sánchez;

Choque de estilos entre Hrgović y Sánchez: Hrgović confía en una fuerte presión física y golpes cruzados pesados, mientras que el cubano Sánchez posee una defensa clásica y movimientos de zurdo; su pelea podría durar 12 asaltos y agotar físicamente a ambos boxeadores;

Momento histórico para los pesos pesados uzbekos: Después de Ruslan Chagaev, Bakhodir Jalolov, quien se ha acercado a un cinturón en la división reina del boxeo profesional, es considerado un problema insuperable tanto para Hrgović como para Sánchez gracias a su envergadura, su golpe de izquierda y su movilidad olímpica.

Este acuerdo anunciado por Frank Warren iniciará una lucha encarnizada por el cinturón de campeón de peso pesado a principios de 2027, y este combate tendrá un impacto directo en la historia del boxeo uzbeko.

¿Quién cree que ganará el enfrentamiento entre Filip Hrgović y el cubano Frank Sánchez? ¿Podrá Bakhodir Jalolov noquear a Solomon Dacres el 17 de octubre y convertirse en el poseedor absoluto de este cinturón en 2027? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis candente sobre el futuro del deporte uzbeko con todos los aficionados al boxeo!