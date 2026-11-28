Se celebró una velada de boxeo profesional en Ufá, Rusia. En el combate estelar de la noche, el reconocido boxeador cubano Andy Cruz se enfrentó al representante local Artur Subkhankulovy ganó por decisión dividida, conquistando el cinturón vacante (libre) de peso ligero de la IBF.

Un combate dramático con caídas y deducciones de puntos

Durante los 12 asaltos, el boxeador cubano esquivó con maestría los ataques de su rival, mostrando gran actividad y precisión en el contragolpe. El combate estuvo lleno de momentos intensos:

2.º asalto: Artur Subkhankulov perdió el equilibrio y cayó a la lona.

8.º asalto: Ambos boxeadores fueron derribados durante un intercambio de golpes.

10.º asalto: Se le restó 1 punto al boxeador ruso por un golpe prohibido en la nuca. 1 punto .

Ficha técnica y decisión de los jueces

Al finalizar el combate, las opiniones de los jueces se dividieron: uno favoreció al púgil local, mientras que los otros dos registraron una clara victoria para el cubano:

Estadísticas Datos oficiales Lugar Ufá , Rusia Categoría de peso y título Título vacante de peso ligero de la IBF Duelo Andy Cruz (Cuba) — Artur Subkhankulov (Rusia) Tarjetas de los jueces 112–114 (a favor de Subkhankulov), 116–110 y 116–110 (a favor de Cruz) Resultado final Andy Cruz ganó por decisión dividida (Split Decision)

¿Crees que Andy Cruz, el nuevo campeón de peso ligero de la IBF, podrá demostrar su superioridad frente a otras estrellas de la división?

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