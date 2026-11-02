Jaime Munguía habla sobre su dramática pelea contra Nikita Zon tras «evitar» a Bektemir Melikuziev

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Jaime Munguía habla sobre su dramática pelea contra Nikita Zon tras «evitar» a Bektemir Melikuziev

El campeón mundial de peso supermediano de la WBA, Jaime Munguía, evaluó objetivamente su desempeño tras un combate complejo y lleno de dramas inesperados contra el ruso Nikita Zon.

Tras retener su cinturón por decisión unánime de los jueces (116-112, 117-111, 117-111), la estrella mexicana admitió en una entrevista para DAZN que su actuación fue promedio, calificándose con solo 6 o 7 puntos de 10.

«Él me derribó, yo lo derribé»: ¿Cómo transcurrió la pelea?

Lo que en papel parecía una defensa fácil, se convirtió en una verdadera prueba para el campeón:

  • «No fue fácil»: Munguía no ocultó la dura resistencia de su oponente: «No fue fácil. Por un momento la situación se volvió extremadamente tensa, pero lo logré y eso es lo principal... Él me derribó, luego yo a él, después me descuidé y volvió a conectar un golpe»;

  • Insatisfacción con su propio juego: El boxeador destacó que aún debe trabajar en sus errores: «Me calificaría con 6 o 7 de 10. Algunos de nuestros planes no funcionaron y otros no pude ejecutarlos. Pero lo importante es que gané. Pronto volveré a los entrenamientos para seguir mi camino».

Bektemir Melikuzievy el plan para «evitarlo» y el peligro en el ring

El principal revuelo en torno a esta pelea estaba directamente relacionado con la elección del rival:

  • El retador obligatorio quedó al margen: En realidad, Munguía debía defender su cinturón contra el retador oficial y obligatorio de la WBA, el boxeador uzbeko Bektemir Melikuziev;

  • La táctica del rival «más fácil»: Sin embargo, el equipo del boxeador mexicano evitó el enfrentamiento con el peligroso Melikuziev, eligiendo a Nikita Zon, quien ocupaba el puesto 9 del ranking y apenas disputaba su pelea número 14 como profesional, para obtener permiso para una defensa voluntaria;

  • A un paso de la sorpresa en el 6.º round: Esta elección no resultó ser un paseo. Zon, que sorprendió al campeón en los primeros asaltos, estuvo muy cerca del nocaut, especialmente en el 6.º round. Tras recibir golpes serios y quedar en una situación difícil, Munguía fue salvado por la falta de experiencia del boxeador ruso, quien no pudo «rematar» la pelea;

  • La experiencia en la segunda mitad: En la segunda mitad del combate, la actividad de Zon disminuyó debido al cansancio físico y Munguía tomó la ventaja en las tarjetas gracias a ataques precisos, reteniendo así su cinturón.

Ahora se espera que el tema de la defensa obligatoria por el cinturón de la WBA vuelva a la agenda, haciendo inevitable el enfrentamiento contra Bektemir Melikuziev.

Jaime MunguíaBektemir MelikuzievNikita ZonWBABoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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