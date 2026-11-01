El equipo de Bektemir Meliqo‘ziyev explica por qué permitió la pelea por el título de Mungia

Sucedieron eventos inesperados tras bambalinas en la categoría de peso supermediano del boxeo profesional. El boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev Mientras era el retador obligatorio oficial al cinturón de la WBA, la organización otorgó un permiso especial a Jaime Mungia para realizar una pelea por el título contra Nikita Zon. Esta decisión generó diversas dudas en el mundo del boxeo.

Según la información proporcionada por el insider Jalol Ahmedov, el equipo de gestión de Meliqo‘ziyev detalló las razones de esta situación y bajo qué condiciones dieron su consentimiento.

El factor Álvarez y Alalshikh: ¿Por qué cedió la WBA?

Resulta que la iniciativa de organizar el duelo entre Mungia y Zon con estatus de campeonato provino de las figuras más influyentes del boxeo mundial:

La solicitud oficial de los organizadores: La superestrella Saul «Canelo» Álvarez y el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, se dirigieron directamente a la dirección de la WBA para solicitar que se pusiera en juego el cinturón de campeón en dicho combate;

Los intereses de la WBA: La organización no quería romper relaciones con socios poderosos como Álvarez y Alalshikh, y como resultado, eligió el camino de llegar a un acuerdo con el equipo de Meliqo‘ziyev bajo ciertas condiciones.

¿Qué habría pasado si el boxeador uzbeko se hubiera negado?

Los mánagers explicaron que si el bando de Meliqo‘ziyev hubiera rechazado firmemente esta propuesta, la situación podría haber evolucionado hacia escenarios desfavorables para Bektemir:

El combate Mungia — Zon podría haberse realizado como una simple pelea de ranking; El riesgo más peligroso: Mungia podría haber recibido el estatus de campeón «Super» de la WBA, con el riesgo de que a Bektemir se le ofreciera una pelea por el cinturón «Regular» vacante.

La condición decisiva: Meliqo‘ziyev se enfrentará al ganador

En estas circunstancias complejas, Bektemir Meliqo‘ziyev y su equipo tomaron la decisión más beneficiosa a largo plazo. A cambio de su permiso, exigieron una garantía escrita oficial por parte de la organización y los inversores:

La condición principal: El ganador de la pelea entre Jaime Mungia y Nikita Zon estará obligado a disputar su siguiente combate, sin excepción alguna, contra Bektemir Meliqo‘ziyev.

De esta manera, el boxeador uzbeko mantuvo su estatus de retador obligatorio número 1 y garantizó su derecho absoluto a una pelea directa por el título mundial de boxeo en su siguiente turno.