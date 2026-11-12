El Manchester United termina su colaboración con Michael Carrick: El club emite un comunicado oficial

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El Manchester United termina su colaboración con Michael Carrick: El club emite un comunicado oficial

El club de fútbol « Manchester United» ha anunciado oficialmente el fin de su colaboración con el entrenador principal Michael Carrick. Esta noticia está generando un amplio debate entre la comunidad futbolística y los aficionados del club.

Una etapa exitosa y resultados bajo Carrick

Michael Carrick fue nombrado entrenador principal en enero de este año. En poco tiempo, transformó el juego del equipo y logró resultados importantes.

Según el comunicado del club, Carrick dirigió los 17 partidos restantes de la temporada 2025/2026, obteniendo 12 victorias y llevando al « MU » al tercer puesto de la Premier League. Durante este periodo, el equipo logró sumar más puntos que sus rivales en el campeonato.

« Michael Carrick es y seguirá siendo una leyenda del Manchester United». Al igual que durante su etapa como jugador, demostró un alto nivel de lealtad y profesionalismo en su carrera como entrenador », afirma el comunicado del club.

Estadísticas y cifras

Datos

Fecha de nombramiento

Enero de 2026

Número de partidos dirigidos

17 partidos

Victorias obtenidas

12 victorias

Posición final en la Premier League

3er puesto

Planes futuros del club

Acelerar la contratación de un entrenador permanente

Razones de la salida y próximos pasos

La directiva señaló que, considerando el difícil inicio de temporada, era necesario realizar cambios drásticos para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo. Actualmente, la directiva del Manchester United planea completar el proceso de búsqueda de un entrenador permanente lo antes posible.

¿Crees que la destitución de Michael Carrick, a pesar de sus excelentes resultados, fue la decisión correcta? ¿Quién debería ser el nuevo entrenador? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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