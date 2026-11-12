El club de fútbol « Manchester United» ha anunciado oficialmente el fin de su colaboración con el entrenador principal Michael Carrick. Esta noticia está generando un amplio debate entre la comunidad futbolística y los aficionados del club.

Una etapa exitosa y resultados bajo Carrick

Michael Carrick fue nombrado entrenador principal en enero de este año. En poco tiempo, transformó el juego del equipo y logró resultados importantes.

Según el comunicado del club, Carrick dirigió los 17 partidos restantes de la temporada 2025/2026, obteniendo 12 victorias y llevando al « MU » al tercer puesto de la Premier League. Durante este periodo, el equipo logró sumar más puntos que sus rivales en el campeonato.