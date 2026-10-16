Mirjalol Qosimov habla sobre el partido contra Mash'al, la rotación y la estrategia del rival

En el marco de la 24ª jornada de la Superliga, el entrenador principal del AGMK, que derrotó al Mash'al a domicilio por la mínima de 1:0, Mirjalol Qosimov participó en la rueda de prensa posterior al partido. El experimentado técnico analizó en detalle el difícil encuentro, los cambios en la plantilla, la eficacia de los suplentes y la política actual del club de G'uzor.

Según él, la rotación es la única forma correcta de evitar perder puntos en un calendario apretado.

«No hay partido fácil»: Calendario apretado y el motivo de la rotación

El técnico del AGMK destacó que los clubes se enfrentan a un calendario muy cargado tras los partidos de las selecciones nacionales (fechas FIFA):

Problema de recuperación: «Actualmente los partidos se juegan con frecuencia y tenemos que volver al campo en poco tiempo. Los chicos gastaron mucha energía en el partido contra el Navbahor»;

Partido en 4 días: «Nos espera otro encuentro dentro de cuatro días. Por eso hicimos rotaciones y dimos oportunidad a otros jugadores. No desentonaron en el campo y cumplieron con la tarea»;

No se puede alcanzar el objetivo con un solo once: «No se puede jugar hasta fin de año con el mismo equipo. Cada partido requiere una preparación específica y todos los jugadores deben contribuir a la victoria del equipo».

Sobre los líderes que entraron desde el banquillo y marcaron

El destino del encuentro lo decidieron los jugadores que entraron desde el banquillo, en particular Asadbek Sobirjonov, autor del único gol en el minuto 84. El entrenador explicó la decisión:

«Podrían haber sido titulares»: «Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Estos jugadores se esforzaron mucho en el partido anterior. Por eso decidí darles entrada en la segunda parte y dio sus frutos», declaró Qosimov.

«Mash'al se prepara para el próximo año»: La opinión del entrenador sobre el rival

El técnico del AGMK respondió objetivamente a la pregunta sobre la política del Mash'al de dar más minutos a los jóvenes:

La ética del juicio externo: «Lo que más odio es juzgar desde fuera sin conocer lo que pasa dentro, no es correcto;

Planes para el próximo año: Pero al observar que están dando oportunidades a los jóvenes, puedo decir que, en mi opinión, ya tienen objetivos claros para el próximo año. Ya están preparando la siguiente temporada», concluyó el técnico.

Gracias a esta importante victoria, el AGMK suma 39 puntos y continúa su lucha entre los líderes de la Superliga.