Victoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundos

·2·Deportes
Victoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundos

La segunda jornada de la Serie A concluyó en Bérgamo con un partido extremadamente intenso y disputado. El Atalanta, que recibía al Bolonia, anotó el gol de la victoria en los últimos segundos del tiempo añadido, logrando un 1:0 triunfo vital.

Los pupilos de Maurizio Sarri celebran su segunda victoria consecutiva, alcanzando los 6 puntos y consolidándose en la parte alta de la tabla. El Bolonia, que ha perdido en ambas jornadas, se queda sin puntos.

El heroísmo de Samardžić desde el banquillo

Aspectos clave y cambios tácticos que decidieron el destino del encuentro:

  • Gol en el minuto 90+6: Lazar Samardžić, quien entró al campo en el minuto 68, marcó en los últimos instantes del tiempo de descuento, dando la victoria a la afición de Bérgamo;

  • Los cambios acertados de Sarri: Las rotaciones realizadas por el cuerpo técnico del Atalanta en la segunda parte y la táctica de reforzar el ataque dieron sus frutos en el momento culminante del partido;

  • La falta de resistencia del Bolonia: Aunque los visitantes defendieron con firmeza durante 95 minutos, perdieron la concentración en la última jugada decisiva, perdiendo un punto importante.

Ficha del partido y alineaciones

  • Serie A | Jornada 2

  • Atalanta — Bolonia 1:0

  • 31 de agosto, estadio Atleti Azzurri d'Italia

  • Gol: Lazar Samardžić (90+6);

  • Alineación del Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bellanova, 78), Pašalić, Gaetano, Ederson (Samardžić, 68), de Ketelaere (Zalewski, 55), Scamacca (Krstović, 68), Raspadori (Elmas, 55);

  • Alineación del Bolonia: Skorupski, Holm (Zortea, 72), Helland, Heggheim, Alhassan, Pobega (Amondarain, 72), Ferguson, Bernardeschi, Odgaard (Orsolini 60, Moro 80), Cambiaghi, Piccoli (Dovbyk, 60);

  • Amonestación: Krstović (73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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