Lionel Messi anota un doblete contra Atlanta United

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Lionel Messi anota un doblete contra Atlanta United

En la temporada regular de la MLS, el Inter Miami lidera el marcador 3-1 ante Atlanta United. Por parte de los visitantes, X. Berterame abrió el marcador en el minuto 45 de la primera mitad. Lionel Messi marcó dos goles en la segunda parte, en los minutos 56 y 60, aumentando la ventaja de su equipo. Atlanta United descontó gracias a un gol de penalti de F. Pico en el minuto 89.

En las estadísticas del encuentro, los locales dominan claramente en número de remates: Atlanta United realizó 15 disparos frente a los 6 del Inter Miami. Sin embargo, los visitantes lideran 5-3 en tiros a puerta.

La posesión del balón es del 59 % para el Inter Miami y del 41 % para Atlanta United. Los visitantes completaron 554 pases con un 89 % de precisión. Los locales registraron 413 pases con un 88 % de precisión.

Lionel MessiInter MiamiMLSFútbolEstados Unidos
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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