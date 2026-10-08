Messi escribió una carta de despedida a la selección argentina

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Messi escribió una carta de despedida a la selección argentina

La estrella del fútbol de 39 años Lionel Messi y Argentina expresó su gratitud a todas las personas que lo apoyaron durante su carrera en la selección nacional, que estuvieron a su lado en cada paso y lo ayudaron en los momentos difíciles. Publicó su emotiva carta de despedida en su página de redes sociales.

Ayer, 7 de octubre, la selección argentina derrotó a Benín 3-0 en un partido amistoso. Este encuentro Lionel Messi se convirtió en su último partido con la camiseta de la selección nacional. El delantero tuvo una actuación efectiva, anotando 1 gol y dando 2 asistencias.

Después del partido, Messi compartió sus sentimientos con sus seguidores a través de una carta.

« Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir esta camiseta. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un viaje increíble, lleno de alegrías y tristezas. Me di cuenta de que cada paso valió la pena. Todavía tengo mucho que decir. No puedo expresar todos los sentimientos que tengo en pocas palabras o en un solo mensaje », escribió Messi.

El jugador destacó que su familia, sus seres queridos, amigos, compañeros de equipo y entrenadores contribuyeron enormemente a los resultados obtenidos durante su larga trayectoria con la selección argentina.

« Esta aventura no habría sido posible sin mi familia. Siempre estuvieron a mi lado, especialmente en los momentos difíciles cuando más los necesitaba. Mis amigos, todos mis compañeros y mis entrenadores también fueron de una importancia incalculable para mí », declaró el futbolista argentino.

En su carta, Messi también rindió un homenaje especial a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona. Destacó que nunca olvidará a la leyenda que tanto contribuyó al desarrollo del fútbol en el país.

« No quiero olvidar a Diego, quien llevó a nuestro país a un nivel respetable, que estuvo a nuestro lado en cada paso e incluso nos ayudó desde el cielo », añadió.

¿Qué trofeos ha ganado Messi con Argentina?

Como información, Lionel Messi, de 39 años, juega para el Inter Miami en la MLS desde 2023. Durante su carrera, también militó en clubes europeos de renombre como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

Messi ganó la Copa del Mundo 2022, la Copa América en 2021 y 2024, así como los Juegos Olímpicos de 2008 con la selección argentina.

La estrella argentina disputó un total de 208 partidos con la selección nacional, marcando 126 goles. De esta manera, Messi es el poseedor absoluto del récord de partidos jugados y goles marcados en la historia de la selección argentina.

Su último partido en la selección también terminó de manera única: Messi marcó un gol, dio dos asistencias a sus compañeros y Argentina venció ampliamente a Benín.

Ahora, para los aficionados al fútbol, los partidos de Messi con la camiseta de Argentina se convertirán en recuerdos. Sin embargo, no hay duda de que sus trofeos históricos, sus récords y la huella que dejó en el fútbol permanecerán en la memoria durante muchos años.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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