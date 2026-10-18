El Lugano de Behruz Karimov vence 4-0 al Pully en la Copa de Suiza

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El Lugano de Behruz Karimov vence 4-0 al Pully en la Copa de Suiza

En el marco de los dieciseisavos de final de la Copa de Suiza, como visitante, Lugano se enfrentó al club de la liga inferior Pully y logró una victoria amplia y convincente por 4-0.

Este encuentro también fue de gran interés para los aficionados al fútbol uzbekos: el joven defensa y miembro de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo en la segunda mitad para consolidar la gran victoria de su equipo.

Doblete de Marques y un partido resuelto desde la primera parte

Lugano tomó el control total del partido desde los primeros minutos:

  • Gol rápido en el minuto 5: Ya en el minuto 5, el delantero Marques abrió el marcador para los visitantes — 0-1;

  • Penalti de Alioski: En el minuto 16, Lugano obtuvo un penalti, que Ezgjan Alioski convirtió para poner el 0-2;

  • Punto final de la primera parte: En el tiempo añadido de la primera parte (45+5), Kelvin anotó para ampliar la ventaja — 0-3;

  • Doblete en el minuto 56: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 56, Marques marcó su segundo gol del partido, logrando un doblete y estableciendo el 0-4 definitivo.

La entrada de Behruz Karimov

Con el destino del partido decidido, el cuerpo técnico dio descanso a los titulares y oportunidad a los jóvenes:

  • Cambio en el minuto 80: En el minuto 80, el defensa uzbeko Behruz Karimov sustituyó al protagonista del partido, Marques;

  • Acción sólida: Karimov se mostró ordenado en la línea defensiva durante el resto del tiempo, evitando que el rival marcara el gol del honor y contribuyendo a mantener la portería a cero.

Acta del partido

Copa de Suiza. 1/16 de final

Pully — Lugano 0:4

Goles: Marques (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).

  • Lugano: Baumann, Kelvin, Alioski, Grgic, Bichsel, Beckham Castro, Pihlstrom (Ajdin, 57), Marques (Karimov, 80), Moncada (Ajeti, 72), Zanotti (Carbone, 56), Behrens.

Esta gran victoria a domicilio clasifica al Lugano para los octavos de final de la competición.

LuganoPullyCopa de SuizaBehruz KarimovFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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