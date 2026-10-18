En el marco de los dieciseisavos de final de la Copa de Suiza, como visitante, Lugano se enfrentó al club de la liga inferior Pully y logró una victoria amplia y convincente por 4-0.

Este encuentro también fue de gran interés para los aficionados al fútbol uzbekos: el joven defensa y miembro de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov entró al campo en la segunda mitad para consolidar la gran victoria de su equipo.

Doblete de Marques y un partido resuelto desde la primera parte

Lugano tomó el control total del partido desde los primeros minutos:

Gol rápido en el minuto 5: Ya en el minuto 5, el delantero Marques abrió el marcador para los visitantes — 0-1;

Penalti de Alioski: En el minuto 16, Lugano obtuvo un penalti, que Ezgjan Alioski convirtió para poner el 0-2;

Punto final de la primera parte: En el tiempo añadido de la primera parte (45+5), Kelvin anotó para ampliar la ventaja — 0-3;

Doblete en el minuto 56: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 56, Marques marcó su segundo gol del partido, logrando un doblete y estableciendo el 0-4 definitivo.

La entrada de Behruz Karimov

Con el destino del partido decidido, el cuerpo técnico dio descanso a los titulares y oportunidad a los jóvenes:

Cambio en el minuto 80: En el minuto 80, el defensa uzbeko Behruz Karimov sustituyó al protagonista del partido, Marques;

Acción sólida: Karimov se mostró ordenado en la línea defensiva durante el resto del tiempo, evitando que el rival marcara el gol del honor y contribuyendo a mantener la portería a cero.

Acta del partido

Copa de Suiza. 1/16 de final

Pully — Lugano 0:4

Goles: Marques (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).

Lugano: Baumann, Kelvin, Alioski, Grgic, Bichsel, Beckham Castro, Pihlstrom (Ajdin, 57), Marques (Karimov, 80), Moncada (Ajeti, 72), Zanotti (Carbone, 56), Behrens.

Esta gran victoria a domicilio clasifica al Lugano para los octavos de final de la competición.