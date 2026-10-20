«Sensación en la pista china»: Polina Kudermetova vence a una top 40
En Ningbo, China, el prestigioso torneo internacional WTA 500 clasificado como «BNB Ningbo Open» ha entrado en su fase intensa. En el cuadro principal de esta competición, que reúne a las estrellas líderes del tenis mundial, las jugadoras que representan a Uzbekistán — Kamila Rakhimova y Polina Kudermetova disputaron sus partidos de primera ronda.
Según el Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán, los encuentros de la primera fase tuvieron resultados dispares para nuestras representantes: una de nuestras tenistas logró una dramática sensación al avanzar a la siguiente ronda, mientras que la otra cedió ante una rival experimentada.
Victoria de Kudermetova: Una top 40 eliminada
Ubicada en el puesto 102 del ranking mundial, Polina Kudermetova se enfrentó desde la primera ronda a una jugadora mucho mejor clasificada, la número 38 del ranking WTA, la española Cristina Bucșa en la pista:
Carácter en el primer set: Nuestra compatriota comenzó el partido con gran determinación, ganando el tie-break tras una lucha igualada — 7:6;
Dominio en el segundo set: Manteniendo su confianza, Kudermetova tomó el control total del segundo set y ganó 6:2, asegurando su pase a los octavos de final.
Kamila Rakhimova pierde ante una fuerte checa
Para Kamila Rakhimova 69ª del ranking mundial, el sorteo fue bastante complicado. En la primera ronda se enfrentó a una de las favoritas del torneo, la talentosa checa número 28 del ranking WTA, Marie Bouzková :
Lucha igualada en ambos sets: A pesar de la fuerte resistencia de Rakhimova, la experiencia de su rival marcó la diferencia;
Resultado: El encuentro se decidió a favor de la tenista checa por 4:6, 4:6, finalizando así la participación de Kamila en el torneo individual.
Superduelo en octavos de final: ¡La rival es la número 1 del mundo!
En la segunda ronda del torneo, a Polina Kudermetova le espera uno de los mayores retos de su carrera:
Fecha: 21 de octubre;
Enfrentamiento: Polina Kudermetova (Uzbekistán, 102) — Elena Rybakina (Kazajistán, 1);
Estatus del partido: Este duelo contra la líder del ranking mundial promete ser el evento principal de las pistas centrales del torneo de Ningbo.
Comentarios 0
…