Gran sensación de las tenistas uzbekas: Kudermetova y Timofeyeva alcanzan la final de la WTA

Las talentosas tenistas uzbekas — Polina Kudermetova y Mariya Timofeyeva lograron una brillante victoria en el prestigioso torneo Guangzhou Open (WTA 250) que se celebra en Guangzhou, China, asegurando su pase a la final de dobles.

En la semifinal, nuestras compatriotas se enfrentaron a la pareja formada por la indonesia Janice Tjen, bien posicionada en el ranking, y la leyenda del tenis mundial, la estadounidense Venus Williams, triunfando en un duelo intenso.

Drama en la pista: un super tie-break decisivo de 10-6

El enfrentamiento de semifinales se desarrolló bajo una gran presión y una lucha igualada:

Inicio sólido: Tomando la iniciativa en el primer set, las tenistas uzbekas ganaron 6-4;

Intriga en el segundo set: La lucha se intensificó en el segundo set, llegando al tie-break. En este parcial, la experimentada pareja Tjen y Williams se impuso por un estrecho margen de 7-6 (10-8);

El super tie-break decisivo: En el super tie-break del tercer set, Kudermetova y Timofeyeva mostraron gran frialdad para sellar la victoria con un marcador de 10-6.

Las rivales eran de alto nivel: la indonesia Janice Tjen ocupa el puesto 38 en el ranking de dobles de la WTA, mientras que la legendaria Venus Williams se sitúa en la posición 204.

En busca del título

En la final, Polina Kudermetova y Mariya Timofeyeva se enfrentarán a otra pareja fuerte del torneo, las hermanas taiwanesas I-Hsuan Cho y Yi-Sen ChoEste partido es una oportunidad crucial para que nuestras representantes levanten el prestigioso trofeo de la WTA.