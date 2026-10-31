Gran sensación de las tenistas uzbekas: Kudermetova y Timofeyeva alcanzan la final de la WTA

·24·Deportes
Gran sensación de las tenistas uzbekas: Kudermetova y Timofeyeva alcanzan la final de la WTA

Las talentosas tenistas uzbekas — Polina Kudermetova y Mariya Timofeyeva lograron una brillante victoria en el prestigioso torneo Guangzhou Open (WTA 250) que se celebra en Guangzhou, China, asegurando su pase a la final de dobles.

En la semifinal, nuestras compatriotas se enfrentaron a la pareja formada por la indonesia Janice Tjen, bien posicionada en el ranking, y la leyenda del tenis mundial, la estadounidense Venus Williams, triunfando en un duelo intenso.

Drama en la pista: un super tie-break decisivo de 10-6

El enfrentamiento de semifinales se desarrolló bajo una gran presión y una lucha igualada:

  • Inicio sólido: Tomando la iniciativa en el primer set, las tenistas uzbekas ganaron 6-4;

  • Intriga en el segundo set: La lucha se intensificó en el segundo set, llegando al tie-break. En este parcial, la experimentada pareja Tjen y Williams se impuso por un estrecho margen de 7-6 (10-8);

  • El super tie-break decisivo: En el super tie-break del tercer set, Kudermetova y Timofeyeva mostraron gran frialdad para sellar la victoria con un marcador de 10-6.

Las rivales eran de alto nivel: la indonesia Janice Tjen ocupa el puesto 38 en el ranking de dobles de la WTA, mientras que la legendaria Venus Williams se sitúa en la posición 204.

En busca del título

En la final, Polina Kudermetova y Mariya Timofeyeva se enfrentarán a otra pareja fuerte del torneo, las hermanas taiwanesas I-Hsuan Cho y Yi-Sen ChoEste partido es una oportunidad crucial para que nuestras representantes levanten el prestigioso trofeo de la WTA.

Guangzhou OpenPolina KudermetovaMariya TimofeyevaWTA 250Tenis
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Sensación en la pista china»: Polina Kudermetova vence a una top 40«Sensación en la pista china»: Polina Kudermetova vence a una top 4020 octubre 21:10Una nueva líder en el tenis de Uzbekistán: Maria Timofeeva es ahora la raqueta número uno del paísUna nueva líder en el tenis de Uzbekistán: Maria Timofeeva es ahora la raqueta número uno del país14 octubre 07:16Mariya Timofeyeva se corona campeona en el torneo WTA 125 de PortugalMariya Timofeyeva se corona campeona en el torneo WTA 125 de Portugal28 septiembre 15:21« Grand Slam »: tres tenistas uzbekas participarán en el US Open 2026« Grand Slam »: tres tenistas uzbekas participarán en el US Open 202622 agosto 10:03Uzbekistán a un paso de establecer un récord histórico en el US OpenUzbekistán a un paso de establecer un récord histórico en el US Open23 julio 00:36Mariya Timofeyeva gana el título en EstambulMariya Timofeyeva gana el título en Estambul10 mayo 23:45
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis