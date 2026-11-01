Triunfo del tenis uzbeko: Timofeyeva y Kudermetova ganan el título de la WTA

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Triunfo del tenis uzbeko: Timofeyeva y Kudermetova ganan el título de la WTA

El torneo internacional de categoría WTA 250 celebrado en Guangzhou, China, Guangzhou Open concluyó con una victoria brillante en dobles que abre una nueva página en la historia del deporte de Uzbekistán.

Las raquetas número dos y tres del país — Mariya Timofeyeva y Polina Kudermetova derrotaron a todas sus rivales para alzarse con el trofeo principal de la prestigiosa competición.

Triunfo del tenis uzbeko: Timofeyeva y Kudermetova ganan el título de la WTA

Final decisiva: Un tie-break y una batalla de nervios de una hora y 49 minutos

El partido final ofreció a los espectadores intensidad y emoción. En el encuentro decisivo, las deportistas uzbekas se enfrentaron a las hermanas que representan a China Taipéi, I-Hsuan Cho e I-Tsen Cho:

  • Un combate de una hora y 49 minutos: En una lucha sin cuartel por cada bola, nuestras representantes demostraron sangre fría en los momentos clave;

  • Marcador y estadísticas: Timofeyeva y Kudermetova sellaron una victoria decidida con un marcador de 7-5, 7-6(1). Durante el partido, lograron 5 aces y cometieron solo 2 dobles faltas cada una;

  • Dominio total en el tie-break: En el tie-break decisivo del segundo set, las tenistas uzbekas solo cedieron un punto a sus rivales (7-1), consolidando así su campeonato.

Triunfo del tenis uzbeko: Timofeyeva y Kudermetova ganan el título de la WTA

El camino hacia el éxito: Venus Williams derrotada

El difícil camino hasta la final confirma que este título no es casualidad:

  • En las pistas de Guangzhou, Mariya y Polina disputaron un total de cuatro partidos, superando a rivales complejas;

  • Lo más destacable es que entre las derrotadas en el cuadro del torneo se encuentra la leyenda del tenis mundial, múltiple ganadora de Grand Slam, la experimentada estadounidense Venus Williams y su pareja.

Este brillante campeonato no es solo un gran logro en la carrera personal de nuestras tenistas, sino también una prueba clara de que el tenis femenino uzbeko ha alcanzado un nuevo nivel en la escena internacional.

Guangzhou OpenMariya TimofeyevaPolina KudermetovaWTA 250Tenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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