A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)
Se ha registrado un caso único que causará sensación en el deporte uzbeko. Un estudiante de solo 14 años de Bujará, con sus asombrosas medidas antropométricas de 2 metros con 18 centímetros ha captado la atención del público y de las autoridades deportivas.
Los funcionarios del Comité Olímpico de Uzbekistán, en particular Otabek Umarov, se reunieron personalmente con el joven atleta y no ocultaron su admiración por su estatura y constitución física.
Cifras asombrosas: el nuevo gigante de Bujará
Los parámetros físicos del atleta podrían interesar naturalmente a los ojeadores de las principales ligas de baloncesto del mundo:
Edad y estatura: El adolescente tiene solo 14 años, pero ya mide 218 centímetros y aún se encuentra en pleno periodo de crecimiento y desarrollo;
Peso y condición atlética: Con un peso de 96 kilogramos, el joven deportista controla bien su cuerpo y muestra una buena movilidad en la cancha;
Diferencia en las fotos: En las fotos y videos, el atleta de 14 años supera por media cabeza a los adultos y compañeros que lo rodean, lo que demuestra claramente su potencial genético único.
Un gran trampolín para el baloncesto uzbeko
En un momento en que se llevan a cabo trabajos a gran escala para llevar los deportes de equipo, especialmente el baloncesto, a un nuevo nivel en nuestro país, la aparición de tal talento es una gran oportunidad:
Preparación profesional: Según los expertos, si recibe la carga médica y física adecuada y entrena bajo la supervisión de entrenadores profesionales, podría convertirse en una estrella a nivel de la selección nacional y de clubes internacionales;
Atención y apoyo: La reunión con Otabek Umarov demuestra que la carrera del joven atleta se desarrollará bajo el control total y el apoyo del Estado y de las federaciones deportivas.
Se espera que este adolescente de Bujará, que ya mide 2,18 metros a los 14 años, se convierta en un futuro cercano en un jugador central clave no solo del baloncesto uzbeko, sino también del continental.
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