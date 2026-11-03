A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)

Se ha registrado un caso único que causará sensación en el deporte uzbeko. Un estudiante de solo 14 años de Bujará, con sus asombrosas medidas antropométricas de 2 metros con 18 centímetros ha captado la atención del público y de las autoridades deportivas.

Los funcionarios del Comité Olímpico de Uzbekistán, en particular Otabek Umarov, se reunieron personalmente con el joven atleta y no ocultaron su admiración por su estatura y constitución física.

Cifras asombrosas: el nuevo gigante de Bujará

Los parámetros físicos del atleta podrían interesar naturalmente a los ojeadores de las principales ligas de baloncesto del mundo:

Edad y estatura: El adolescente tiene solo 14 años, pero ya mide 218 centímetros y aún se encuentra en pleno periodo de crecimiento y desarrollo;

Peso y condición atlética: Con un peso de 96 kilogramos, el joven deportista controla bien su cuerpo y muestra una buena movilidad en la cancha;

Diferencia en las fotos: En las fotos y videos, el atleta de 14 años supera por media cabeza a los adultos y compañeros que lo rodean, lo que demuestra claramente su potencial genético único.

Un gran trampolín para el baloncesto uzbeko

En un momento en que se llevan a cabo trabajos a gran escala para llevar los deportes de equipo, especialmente el baloncesto, a un nuevo nivel en nuestro país, la aparición de tal talento es una gran oportunidad:

Preparación profesional: Según los expertos, si recibe la carga médica y física adecuada y entrena bajo la supervisión de entrenadores profesionales, podría convertirse en una estrella a nivel de la selección nacional y de clubes internacionales;

Atención y apoyo: La reunión con Otabek Umarov demuestra que la carrera del joven atleta se desarrollará bajo el control total y el apoyo del Estado y de las federaciones deportivas.

Se espera que este adolescente de Bujará, que ya mide 2,18 metros a los 14 años, se convierta en un futuro cercano en un jugador central clave no solo del baloncesto uzbeko, sino también del continental.