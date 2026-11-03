A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)

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A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)

Se ha registrado un caso único que causará sensación en el deporte uzbeko. Un estudiante de solo 14 años de Bujará, con sus asombrosas medidas antropométricas de 2 metros con 18 centímetros ha captado la atención del público y de las autoridades deportivas.

Los funcionarios del Comité Olímpico de Uzbekistán, en particular Otabek Umarov, se reunieron personalmente con el joven atleta y no ocultaron su admiración por su estatura y constitución física.

A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)

Cifras asombrosas: el nuevo gigante de Bujará

Los parámetros físicos del atleta podrían interesar naturalmente a los ojeadores de las principales ligas de baloncesto del mundo:

  • Edad y estatura: El adolescente tiene solo 14 años, pero ya mide 218 centímetros y aún se encuentra en pleno periodo de crecimiento y desarrollo;

  • Peso y condición atlética: Con un peso de 96 kilogramos, el joven deportista controla bien su cuerpo y muestra una buena movilidad en la cancha;

  • Diferencia en las fotos: En las fotos y videos, el atleta de 14 años supera por media cabeza a los adultos y compañeros que lo rodean, lo que demuestra claramente su potencial genético único.

A los 14 años mide 2,18 metros: un adolescente de Bujará impresiona a Otabek Umarov (video)

Un gran trampolín para el baloncesto uzbeko

En un momento en que se llevan a cabo trabajos a gran escala para llevar los deportes de equipo, especialmente el baloncesto, a un nuevo nivel en nuestro país, la aparición de tal talento es una gran oportunidad:

  • Preparación profesional: Según los expertos, si recibe la carga médica y física adecuada y entrena bajo la supervisión de entrenadores profesionales, podría convertirse en una estrella a nivel de la selección nacional y de clubes internacionales;

  • Atención y apoyo: La reunión con Otabek Umarov demuestra que la carrera del joven atleta se desarrollará bajo el control total y el apoyo del Estado y de las federaciones deportivas.

Se espera que este adolescente de Bujará, que ya mide 2,18 metros a los 14 años, se convierta en un futuro cercano en un jugador central clave no solo del baloncesto uzbeko, sino también del continental.

Comité Olímpico de UzbekistánOtabek UmarovFederación de Baloncesto de UzbekistánBujaráBaloncesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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