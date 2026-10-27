Mensaje importante de Berdiyev a los aficionados de Nasaf: «Solo sirve la victoria contra el Kuwait SC»

Mientras el club de Qarshi, Nasaf, entra en una fase decisiva de la Liga de Campeones de la AFC 2, se prepara para un encuentro crucial. Uno de los equipos líderes actuales de Uzbekistán recibirá al club kuwaití Kuwait SC en su estadio. Antes del partido, el entrenador principal Ruziqul Berdiyev exige a sus jugadores no solo esfuerzo, sino una movilización total para lograr la victoria.

El entrenador destacó que el equipo se ha preparado seriamente para el encuentro. Se han estudiado los puntos fuertes del rival y algunos jugadores han tenido la oportunidad de descansar antes de este partido clave. Ahora, el objetivo principal es transformar esta preparación en un resultado positivo en el campo.

Berdiyev fue claro: «Solo nos sirve la victoria»

En la rueda de prensa, el entrenador de Nasaf, Ruziqul Berdiyev, habló sobre la preparación del equipo y la importancia del próximo partido. Sus palabras dejan claro que para el equipo de Qarshi, este duelo es mucho más que un partido más.

— Hemos llevado a cabo nuestra preparación como de costumbre. Después del último partido, intentamos recuperar a los chicos y prepararlos para este encuentro. Hemos dado información sobre nuestro rival. Creo que los jugadores están listos en todos los aspectos.

— El partido de mañana es uno de los decisivos. Es un encuentro importante, por eso nuestra preparación es seria. Si para ganar hace falta dar el 100 por ciento, tendremos que esforzarnos aún más, dijo el entrenador.

Según Berdiyev, el equipo ha llegado a una etapa de la competición donde cada punto es vital. Con el objetivo de superar la fase de grupos, las acciones en el campo deben traducirse en resultados concretos.

El entrenador señaló que aún es pronto para evaluar en porcentajes las posibilidades de clasificación de Nasaf. Sin embargo, enfatizó la necesidad de sumar puntos para alcanzar el objetivo principal.

¿Qué aspectos del Kuwait SC son peligrosos?

Una de las tareas principales para el equipo de Qarshi es entender correctamente el estilo de juego del rival y tomar medidas adecuadas contra sus puntos fuertes. Berdiyev describió al Kuwait SC como un equipo bien conocido.

Según él, ambos equipos se han enfrentado en los últimos dos años. Algunos jugadores que participaron en aquellos partidos siguen en la plantilla kuwaití. Esto proporciona al cuerpo técnico de Nasaf cierta experiencia para evaluar las capacidades del oponente.

— Conocemos muy bien al rival. Nos enfrentamos a ellos en los últimos dos años. Algunos jugadores de aquel entonces siguen aquí. Es un equipo realmente experimentado. Son el club líder de su país y actualmente van primeros en su campeonato. Han ganado sus últimos partidos con marcadores amplios, declaró Berdiyev.

El entrenador subrayó que el Kuwait SC no solo cuenta con jugadores experimentados, sino también con buenos legionarios. El equipo se basa en la velocidad y la habilidad técnica en ataque, y ha alcanzado un nivel notable en la organización del juego.

También se mencionó en la rueda de prensa que el rival llegó a Qarshi tres días antes y está entrenando allí para adaptarse al clima local.

¿Qué plan se ha preparado contra los delanteros rápidos?

Berdiyev señaló a los delanteros rápidos y técnicamente hábiles como uno de los aspectos más peligrosos del Kuwait SC.

— El rival tiene jugadores rápidos que basan su juego en la técnica. El juego del equipo está estructurado en torno a eso. En su línea de ataque juegan futbolistas cualificados y veloces. Hemos identificado esto como uno de los puntos fuertes del rival. Se lo hemos comunicado a los chicos y creo que prestarán mucha atención a estos detalles, dijo el técnico de Nasaf.

Por lo tanto, para los jugadores de Qarshi, la disciplina defensiva, detener las incursiones rivales a tiempo y evitar situaciones de peligro serán fundamentales. Al mismo tiempo, solo defender no será suficiente: Nasaf debe aprovechar sus propias oportunidades.

¿Se dio descanso a Muhitdinov y Shala antes del partido importante?

En la rueda de prensa, se preguntó sobre el hecho de que Sharof Muhitdinov y Adenis Shala entraran como suplentes en la última jornada. Los periodistas querían saber si esta decisión se tomó pensando en el próximo encuentro.

Berdiyev respondió con humor. Según él, ese tema ya se había tratado ese día, pero los periodistas que no asistieron a la rueda de prensa no estaban al tanto.

— Exacto. No estuviste en la rueda de prensa aquel día, lo expliqué todo entonces. En el fútbol pasa eso, si te pierdes un entrenamiento, te quedas atrás. Por supuesto, es una broma, dijo el entrenador.

Berdiyev explicó que no solo Muhitdinov y Shala, sino también otros jugadores recibieron descanso para ahorrar energías.

— Creo que mañana estarán en buena forma y ayudarán al equipo, añadió.

Esta situación demuestra lo importante que es mantener la condición física de los jugadores y utilizar la plantilla de manera efectiva antes de partidos clave. Será interesante ver cómo se manifiestan las capacidades de Muhitdinov, Shala y los demás jugadores en el campo.

La promesa de Oybek Rustamov a los aficionados: «Estamos listos al 100 %»

El jugador de Nasaf, Oybek Rustamov, también participó en la rueda de prensa. Expresó su confianza en la preparación del equipo y destacó su intención de alegrar a los aficionados.

— Si Dios quiere, estamos listos al 100 % para el partido de mañana. Esperamos hacer felices a nuestros seguidores, dijo Rustamov.

El jugador también comentó que participar en la Liga de Campeones de la AFC es el sueño de todo futbolista. Según él, es natural sentir nervios en este tipo de competiciones, pero una vez en el campo, esa sensación desaparece gradualmente y los jugadores se centran en el juego.

Rustamov también valoró positivamente la competitividad de la Superliga de Uzbekistán. Destacó que no hay equipos débiles en el campeonato nacional y que la diferencia entre los equipos radica principalmente en el talento y el nivel.

Apoyando la opinión de su entrenador, el jugador señaló que el equipo ha entrado en una fase de partidos importantes y que el objetivo principal es ganar para dar una alegría a los aficionados.

Para Nasaf, ya no valen las excusas, solo importa el resultado

En este partido de la Liga de Campeones de la AFC 2, a Nasaf no le espera una tarea fácil. La experiencia del club kuwaití, sus resultados en el campeonato y sus delanteros rápidos demuestran que el rival tiene un gran potencial.

Sin embargo, los jugadores de Qarshi afirman haberse preparado a conciencia. La recuperación física, el estudio del rival y el descanso otorgado a algunos líderes antes del partido demuestran un enfoque serio.

Lo más importante, Ruziqul Berdiyev definió claramente el objetivo: a Nasaf solo le sirve la victoria. Oybek Rustamov prometió que el equipo se esforzará al máximo para hacer felices a los aficionados.

Ahora, toda la atención se centra en el campo de Qarshi. El plan preparado por el cuerpo técnico, la disciplina de los jugadores y el apoyo de la afición pueden ser decisivos. Nasaf tiene una misión importante: aprovechar las oportunidades, luchar por la victoria y conseguir los puntos necesarios para seguir adelante en el grupo.