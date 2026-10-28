3ª jornada de la ACL Elite: El equipo de Masharipov y Ashurmatov cae ante un club de los EAU

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3ª jornada de la ACL Elite: El equipo de Masharipov y Ashurmatov cae ante un club de los EAU

En el marco de la 3ª jornada de la AFC Champions League Elite, en uno de los duelos centrales disputados en los Emiratos Árabes Unidos, el club local Shabab Al Ahli recibió al famoso club iraní Esteghlal del club. Los jugadores uzbekos que militan en el equipo de Teherán tuvieron dificultades fuera de casa y perdieron por 0-2.

El destino del encuentro se decidió en la segunda mitad: los goles de Mateusao y Juan Alvina dieron 3 puntos importantes al club de los EAU, impulsándolos en la tabla.

Desempeño de los legionarios uzbekos y desarrollo del juego

Los miembros de la selección nacional de Uzbekistán que defienden los colores del club de Teherán tuvieron distintos tiempos de juego en este encuentro:

  • Ashurmatov en el centro de la defensa: El defensa Rustam Ashurmatov fue titular y disputó los 90 minutos completos, participando en la contención de los ataques locales;

  • La entrada tardía de Masharipov: Uno de los líderes del equipo, Jaloliddin Masharipov, comenzó en el banquillo y entró al campo recién en el minuto 86, cuando el marcador ya estaba 2-0, sustituyendo a Razzahina;

  • Los golpes decisivos de los locales: Shabab Al Ahli abrió el marcador en el minuto 69 con un disparo preciso de Mateusao, y en el minuto 84, Juan Alvina anotó el segundo tanto, sentenciando el partido.

Situación en la tabla y resumen del partido

  • Competición y fase: AFC Champions League Elite, 3ª jornada;

  • Resultado final: Shabab Al Ahli — Esteghlal 2-0;

  • Goles: Mateusao (69), Juan Alvina (84);

  • Alineación de Esteghlal: Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86), Asani, Goudarzi, Saharhizan, Gholizadeh (Koushki, 82);

  • Distribución de puntos y posiciones: Tras esta victoria, Shabab Al Ahli suma 9 puntos y asciende al 2º puesto; el Esteghlal, que perdió puntos fuera de casa, cae al 5º lugar con 6 puntos.

Esta derrota impidió que el club iraní se uniera a los líderes del grupo y demostró al cuerpo técnico la necesidad de realizar cambios tácticos antes de las próximas jornadas.

AFC Champions League EliteJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovEsteghlal TehranFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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