Un gran acontecimiento largamente esperado en la historia del fútbol inglés ha tenido lugar: el delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección nacional de Inglaterra Harry Kane en 2026 Balón de Oro se ha convertido en el ganador oficial del premio. Entró en la historia como el primer futbolista inglés en ganar este prestigioso trofeo desde el éxito de Michael Owen en 2001, hace exactamente 25 años.

Con motivo de esta victoria, el alcalde de Londres Sadiq Khan felicitó calurosamente a su famoso conciudadano y reconoció sus resultados fenomenales de la temporada pasada.

«73 goles y una noche mágica»: el apasionado mensaje del alcalde de Londres

En sus redes sociales oficiales, Sadiq Khan expresó su emoción sobre el estatus de Harry Kane, no solo en la capital, sino en el fútbol mundial:

Un reconocimiento merecido: «Estoy inmensamente orgulloso de que el capitán de la selección inglesa, nacido en Londres, Harry Kane, se haya convertido en ganador del Balón de Oro. Es un reconocimiento justo y merecido tras su increíble juego en el club y la selección, y sus 73 goles marcados la temporada pasada»;

«Victoria inolvidable en el Azteca»: «¿Quién podría olvidar su heroísmo en la Copa del Mundo este verano, especialmente ese gol de la victoria contra México en aquella noche mágica en el legendario estadio Azteca?»;

El más grande de todos los tiempos: «Kane no es solo una leyenda del Tottenham y de la selección inglesa, ahora es oficialmente uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol», subrayó el alcalde.

Un símbolo histórico tras 70 años: la ceremonia se celebró por primera vez en Londres

Esta ceremonia del Balón de Oro estuvo marcada por varios eventos simbólicos:

La tradición de Sir Stanley Matthews: El primer ganador del Balón de Oro de la historia fue la leyenda inglesa Sir Stanley Matthews; 70 años después, el hecho de que la ceremonia se organizara por primera vez en Londres y que un capitán inglés fuera el ganador tiene un significado especial;

El trofeo tan esperado por los jugadores ingleses: Desde el trofeo entregado a Michael Owen en 2001, ningún jugador inglés había alcanzado este nivel en un cuarto de siglo;

Récord de temporada: Los 73 goles marcados con el club y la selección demostraron claramente que Harry Kane es el delantero más prolífico no solo en Europa, sino en todo el mundo.

La conquista del Balón de Oro por parte de Harry Kane quedará grabada para siempre en las páginas de la historia del deporte como el fruto de años de trabajo duro, gran profesionalidad y como la cima moderna del fútbol inglés.