Sensación en la Carabao Cup: el Fleetwood Town elimina al equipo de Arteta

En los octavos de final de la Carabao Cup se produjo una de las mayores sorpresas de la temporada. Uno de los grandes favoritos del torneo, el club londinense Arsenal cayó derrotado fuera de casa ante el modesto Fleetwood Town en la tanda de penaltis, despidiéndose así de la competición.

Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, con un gol del nuevo delantero Viktor Gyökeres para los londinenses, el equipo de categoría inferior se impuso por 6-4 en la tanda de penaltis.

90 minutos que dejaron atónito al Arsenal

El tiempo reglamentario fue mucho más difícil y tenso de lo esperado para los londinenses:

El gol tempranero de los locales: En el minuto 21, el delantero del Fleetwood Town, Lupalo, abrió el marcador, superando a la defensa de los «Gunners» y adelantando a los locales;

La respuesta de Gyökeres: Tras una primera parte floja, Mikel Arteta realizó cambios y Viktor Gyökeres igualó el marcador en el minuto 50 (1-1);

Las estrellas no pudieron salvarlos: A pesar de la entrada de figuras como Martin Ødegaard, Jurriën Timber y Bruno Guimarães en la segunda parte, el Arsenal no pudo marcar el gol de la victoria;

La lotería de los penaltis: En la tanda de penaltis, los locales mantuvieron la calma y ganaron 6-4, asegurando su pase a los cuartos de final.

Resumen del partido y alineación del Arsenal

Competición y fase: Carabao Cup, octavos de final;

Resultado final: Fleetwood Town – Arsenal 1-1 (6-4 en penaltis);

Goles: Lupalo (21) — Viktor Gyökeres (50);

Alineación del Arsenal: Kepa, Ben White (Timber, 46), Marley Salmon (Ødegaard, 46), Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly (Konsa, 81), Martín Zubimendi (Guimarães, 82), Max Dowman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Kaidac, 66), Viktor Gyökeres.

Esta eliminación temprana en la Carabao Cup es un serio aviso para los pupilos de Mikel Arteta antes de los duelos clave en la Premier League y a nivel internacional. El Fleetwood Town, equipo de categoría inferior, escribe una de las páginas más brillantes de su historia.