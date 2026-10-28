Sensación en la Carabao Cup: el Fleetwood Town elimina al equipo de Arteta

·106·Deportes
Sensación en la Carabao Cup: el Fleetwood Town elimina al equipo de Arteta

En los octavos de final de la Carabao Cup se produjo una de las mayores sorpresas de la temporada. Uno de los grandes favoritos del torneo, el club londinense Arsenal cayó derrotado fuera de casa ante el modesto Fleetwood Town en la tanda de penaltis, despidiéndose así de la competición.

Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, con un gol del nuevo delantero Viktor Gyökeres para los londinenses, el equipo de categoría inferior se impuso por 6-4 en la tanda de penaltis.

90 minutos que dejaron atónito al Arsenal

El tiempo reglamentario fue mucho más difícil y tenso de lo esperado para los londinenses:

  • El gol tempranero de los locales: En el minuto 21, el delantero del Fleetwood Town, Lupalo, abrió el marcador, superando a la defensa de los «Gunners» y adelantando a los locales;

  • La respuesta de Gyökeres: Tras una primera parte floja, Mikel Arteta realizó cambios y Viktor Gyökeres igualó el marcador en el minuto 50 (1-1);

  • Las estrellas no pudieron salvarlos: A pesar de la entrada de figuras como Martin Ødegaard, Jurriën Timber y Bruno Guimarães en la segunda parte, el Arsenal no pudo marcar el gol de la victoria;

  • La lotería de los penaltis: En la tanda de penaltis, los locales mantuvieron la calma y ganaron 6-4, asegurando su pase a los cuartos de final.

Resumen del partido y alineación del Arsenal

  • Competición y fase: Carabao Cup, octavos de final;

  • Resultado final: Fleetwood Town – Arsenal 1-1 (6-4 en penaltis);

  • Goles: Lupalo (21) — Viktor Gyökeres (50);

  • Alineación del Arsenal: Kepa, Ben White (Timber, 46), Marley Salmon (Ødegaard, 46), Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly (Konsa, 81), Martín Zubimendi (Guimarães, 82), Max Dowman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Kaidac, 66), Viktor Gyökeres.

Esta eliminación temprana en la Carabao Cup es un serio aviso para los pupilos de Mikel Arteta antes de los duelos clave en la Premier League y a nivel internacional. El Fleetwood Town, equipo de categoría inferior, escribe una de las páginas más brillantes de su historia.

ArsenalFleetwood TownCarabao CupViktor GyökeresFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Declaración impactante de Arteta: ¿Qué causó la eliminación del Arsenal?Declaración impactante de Arteta: ¿Qué causó la eliminación del Arsenal?Hoy 09:13El Arsenal no cederá a Gyökeres en invierno: se conoce el precio del delanteroEl Arsenal no cederá a Gyökeres en invierno: se conoce el precio del delantero8 octubre 06:53Cinco goles en Londres: el Borussia Dortmund derrota al Arsenal en la Emirates CupCinco goles en Londres: el Borussia Dortmund derrota al Arsenal en la Emirates Cup9 agosto 21:27Husanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianzaHusanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianza17 septiembre 22:14Thriller de 9 goles: Chelsea vence 6-3 al LeedsThriller de 9 goles: Chelsea vence 6-3 al Leeds10 septiembre 06:57Duelos intensos en la Carabao Cup: el Newcastle se lleva la victoria en los últimos minutosDuelos intensos en la Carabao Cup: el Newcastle se lleva la victoria en los últimos minutos9 septiembre 07:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester