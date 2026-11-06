El gran duelo de la historia: Ronaldo supera a Messi en récords internacionales

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El gran duelo de la historia: Ronaldo supera a Messi en récords internacionales

Reconocida como la mayor rivalidad en la historia del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y el duelo de Lionel Messi en el escenario internacional han llegado oficialmente a su fin. Mientras ambos astros se despedían de sus selecciones nacionales, el goleador portugués consolidó definitivamente su supremacía sobre su rival argentino en cuanto a goles y partidos en la historia de las selecciones.

Después de que ambos genios decidieran dejar de defender el honor de sus países, su carrera histórica de muchos años quedó sellada con cifras definitivas.

Récords absolutos y una ventaja de 20 goles

Cristiano Ronaldo registró las mejores estadísticas en la historia del fútbol internacional a su nombre:

  • Número de goles: A sus 41 años, Ronaldo logró marcar un total de 146 goles con la selección de Portugal. Lionel Messi, por su parte, sumó 126 goles con la camiseta de Argentina; Ronaldo superó a su rival por 20 goles ;

  • Récord mundial de partidos: Ronaldo disputó un total de 234 partidos con la camiseta nacional, estableciendo un récord inigualable en el deporte mundial. Messi apareció en 208 encuentros con la camiseta de la Albiceleste.

¿Cómo fueron las despedidas de las dos leyendas?

El otoño de 2026 fue la temporada de despedida de la selección nacional para ambas leyendas:

  • El punto final de Ronaldo: El goleador portugués anunció oficialmente su salida de la selección el 5 de noviembre, poniendo fin a una carrera internacional incomparable de 23 años. Su último partido con la selección fue el 24 de septiembre contra Gales. Ronaldo continúa su carrera en el club saudí Al-Nassr;

  • El jubileo de Messi: Lionel Messi anunció su despedida el 31 de agosto y disputó su último partido oficial el 6 de octubre en Buenos Aires contra Benín. Se despidió por todo lo alto con una victoria por 3-0, anotando un gol de penalti y dando dos asistencias.

Cristiano RonaldoLionel MessiSelección de PortugalSelección de ArgentinaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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