El gran duelo de la historia: Ronaldo supera a Messi en récords internacionales

Reconocida como la mayor rivalidad en la historia del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y el duelo de Lionel Messi en el escenario internacional han llegado oficialmente a su fin. Mientras ambos astros se despedían de sus selecciones nacionales, el goleador portugués consolidó definitivamente su supremacía sobre su rival argentino en cuanto a goles y partidos en la historia de las selecciones.

Después de que ambos genios decidieran dejar de defender el honor de sus países, su carrera histórica de muchos años quedó sellada con cifras definitivas.

Récords absolutos y una ventaja de 20 goles

Cristiano Ronaldo registró las mejores estadísticas en la historia del fútbol internacional a su nombre:

Número de goles: A sus 41 años, Ronaldo logró marcar un total de 146 goles con la selección de Portugal. Lionel Messi, por su parte, sumó 126 goles con la camiseta de Argentina; Ronaldo superó a su rival por 20 goles ;

Récord mundial de partidos: Ronaldo disputó un total de 234 partidos con la camiseta nacional, estableciendo un récord inigualable en el deporte mundial. Messi apareció en 208 encuentros con la camiseta de la Albiceleste.

¿Cómo fueron las despedidas de las dos leyendas?

El otoño de 2026 fue la temporada de despedida de la selección nacional para ambas leyendas: