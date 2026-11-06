12 puntos en 4 partidos: el Bournemouth remonta en la República Checa y lidera la Europa League

La cuarta jornada de la UEFA Europa League estuvo marcada por una serie de encuentros intensos y disputados. Los partidos de ayer en el continente dejaron resultados sorprendentes, goles dramáticos en los minutos finales y cambios drásticos en la tabla de posiciones.

Mientras que el club inglés Bournemouth logró una victoria de carácter en Praga para convertirse en el líder de la competición con un pleno de puntos, en Londres, el Crystal PalaceCrystal Palaceevitó la derrota en el tiempo de descuento.

El Bournemouth no se detiene: 12 puntos en 4 partidos y el 1er lugar

Uno de los resultados más destacados de la jornada se registró en Praga, capital de la República Checa:

Remontada con carácter: El Sparta local se había adelantado en el marcador en el minuto 35 gracias a un gol de Singate. Sin embargo, el club inglés tomó el control total del juego en la segunda mitad;

Tres golpes en la segunda parte: Adams igualó el marcador en el minuto 57, mientras que Evanilson en el 81 y Ryan en el 90 perforaron la red rival, dando al Bournemouth una sólida victoria por 3-1;

Liderazgo absoluto: Tras ganar los cuatro encuentros y sumar el máximo de 12 puntos los pupilos de Andoni Iraola ocupan ahora en solitario la 1ª posición de la tabla general de la Europa League.

Drama en Londres: Kamada salva los muebles en el minuto 90

El encuentro disputado en el Selhurst Park de Londres fue extremadamente difícil para los locales:

Gol tempranero: El club alemán Hoffenheim abrió el marcador apenas en el minuto 7 con un disparo preciso de Prass (0-1);

Salvación de último minuto: Cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin, en el minuto 90, el centrocampista japonés Daichi Kamada anotó, salvando alCrystal Palacede una derrota inevitable (1-1);

Situación en la tabla: Este empate permite al club inglés mantenerse en el puesto 22 con 4 puntos.

Empate en San Sebastián: Real Sociedad y Lyon igualan

En uno de los duelos destacados en España, ambos equipos firmaron las tablas:

La respuesta de Oskarsson: Por parte de los locales, el talento islandés Orri Oskarsson abrió el marcador en el minuto 28;

El gol del empate de Tolisso: Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 54, el experimentado centrocampista francés Corentin Tolisso anotó el tanto del empate, estableciendo el 1-1 definitivo;

Reparto de puntos: Tras el empate, el Lyon ocupa el octavo lugar de la tabla con 7 puntos, mientras que los vascos suman 5 puntos y se sitúan en la posición 18.

Fichas de partido: UEFA Europa League, 4ª jornada