El actual campeón de peso ligero de la UFC y estrella mundial de las MMA, Islam Makhachev, ha visitado la capital de Uzbekistán. El famoso atleta participa en Taskent, del 6 al 8 de noviembre, en el jubileo — 50.º Campeonato Mundial como invitado de honor y embajador oficial internacional del sambo.

Esta prestigiosa competición, organizada en nuestra capital, ha reunido a las mayores leyendas del mundo de las artes marciales.

Encuentro con Fedor Emelianenko y visita estelar

En el marco de la visita, tuvo lugar un encuentro histórico que emocionó a los aficionados al deporte de todo el mundo:

Dos leyendas de distintas épocas en Taskent: Junto a Islam Makhachev, uno de los mejores luchadores de la historia de las MMA, el legendario Fedor Emelianenko, también llegó a Taskent como embajador del sambo. Ambos grandes atletas se reunieron y conversaron cordialmente en la capital;

Mensaje especial e invitación: Antes de llegar a nuestra capital, Islam Makhachev envió un mensaje de vídeo al pueblo uzbeko a través de sus redes sociales oficiales, invitando a todos los aficionados al deporte a presenciar en persona estos combates históricos.

¿Dónde y cómo se celebra la competición del jubileo?

Las pruebas del 50.º Campeonato Mundial de Sambo, el más importante de la historia, están organizadas a un alto nivel:

Lugar del evento: Los combates del Campeonato Mundial se llevan a cabo en el moderno Palacio de Hielo (Game Sports Arena) ubicado en el complejo «Yangi O‘zbekiston» de la capital;

Una oportunidad única para los aficionados: Durante tres días, los seguidores no solo tienen la oportunidad de ver a los mejores sambistas del planeta, sino también de ver de cerca a sus ídolos como Islam Makhachev y Fedor Emelianenko.

Cabe recordar que Islam Makhachev ya visitó Taskent en junio de 2026, donde mantuvo encuentros amistosos con campeones olímpicos uzbekos y estrellas locales del deporte.