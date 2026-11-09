3er lugar entre 101 países: Medallero del Campeonato Mundial en Taskent

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3er lugar entre 101 países: Medallero del Campeonato Mundial en Taskent

El jubileo del 50º Campeonato Mundial de sambo masculino y femenino, organizado por la ciudad de Taskent, ha llegado oficialmente a su fin.

Durante tres días, los mejores luchadores de 101 países compitieron en combates intensos. La selección nacional de Uzbekistán tuvo una participación exitosa, asegurando un lugar sólido en el podio mundial.

Resultados del último día y desempeño de nuestro equipo

En el último día del campeonato se llevaron a cabo los combates decisivos en 10 categorías de peso:

  • 6 medallas en la jornada final: Nuestros compatriotas ganaron 1 medalla de plata y 5 de bronce en el último día de competición;

  • Un total de 16 podios: Tras tres días de enfrentamientos, los sambistas uzbekos lograron acumular 2 medallas de oro, 5 de plata y 9 de bronce — un total de 16 medallas obtenidas;

  • Competencia reñida con Bielorrusia: Al igual que nosotros, con 2 medallas de oro, superamos a la selección de Bielorrusia gracias a un mayor número de medallas de plata, ocupando el honorable 3er lugar.

Taskent-2026: Medallero general por equipos

En este Campeonato Mundial jubilar, un total de 26 delegaciones nacionales subieron al podio:

Puesto

País

Oro

Plata

Bronce

Total

Estado / Posición

1

Rusia

18

3

4

25

Líder absoluto

2

Georgia

5

2

4

11

2do lugar

3

Uzbekistán

2

5

9

16

Equipo anfitrión en el top 3

4

Bielorrusia

2

3

11

16

4to lugar por calidad de medallas de plata

5

Turkmenistán

2

0

2

4

5to lugar

Asimismo, las selecciones de Mongolia, Ucrania, la República Kirguisa y Bulgaria sumaron 1 medalla de oro cada una.

Importancia histórica de la competición

Este evento, que reunió a los mejores luchadores de más de 100 países, no solo se convirtió en uno de los foros más grandes en la historia del sambo, sino que demostró que nuestra infraestructura deportiva cumple con los estándares mundiales.

El ingreso de los atletas uzbekos al top 3 en condiciones de alta competitividad demuestra una vez más el prestigio de nuestra escuela nacional de sambo.

Campeonato Mundial de SamboAsociación de Sambo de UzbekistánTaskent-2026SamboArtes marciales
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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