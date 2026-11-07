Islam Makhachev aprende los secretos del boxeo con Bakhodir Jalolov en Taskent (video)

Uno de los luchadores de MMA más fuertes del mundo, campeón de la UFC Islam Makhachev se encuentra actualmente en la capital de Uzbekistán, Taskent.

Aunque en las redes sociales circularon especulaciones sobre si el atleta vino para aprender técnicas de los boxeadores uzbekos o para un campamento de entrenamiento especial, detrás de su visita hay una misión internacional mucho mayor.

Campeonato Mundial del jubileo en Taskent y estatus de embajador internacional

La visita de Makhachev a Uzbekistán está directamente relacionada con un evento histórico importante en la vida deportiva del país:

50.ª edición del mundial: Del 6 al 8 de noviembre de 2026, la ciudad de Taskent acoge la competición más prestigiosa de sambo, el 50.º Campeonato Mundial del jubileo;

Invitado de honor y embajador del sambo: El campeón de la UFC fue invitado a esta competición global como invitado de honor oficial y embajador internacional del sambo;

Colaboración con Emelianenko: Durante los eventos oficiales en la capital, Islam Makhachev, junto a la leyenda del mundo de las artes marciales Fedor Emelianenko recibió sus credenciales oficiales como embajador del sambo y está participando en una serie de reuniones importantes.

Bakhodir Jalolov con un sparring sensacional: detalles del encuentro de mayo

El entrenamiento inusual entre Bakhodir Jalolov e Islam Makhachev, que ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, tuvo lugar en realidad en mayo pasado en Taskent:

Duelo en el tapiz (grappling): El doble campeón olímpico, invicto en el boxeo profesional de peso pesado, Bakhodir Jalolov, a pesar de ser boxeador, puso a prueba sus fuerzas contra la estrella de la MMA en el tapiz bajo las reglas del grappling;

Enorme diferencia de peso y altura: A pesar de la gran diferencia física entre los atletas (Jalolov es un gigante de peso pesado, mientras que Makhachev está en una categoría mucho más ligera), el campeón de la UFC demostró su absoluta actividad y superioridad técnica en elementos de lucha y en el suelo;

Alto respeto mutuo: Al finalizar el entrenamiento, Jalolov elogió la potencia física y la escuela de lucha de Makhachev, y el luchador daguestaní publicó una foto histórica con la estrella del boxeo uzbeko en sus redes sociales, expresando su respeto mutuo.

Actualmente, ambos atletas siguen en la cima mundial de sus respectivas disciplinas, y la llegada de Makhachev a la capital en el marco del Campeonato Mundial de Sambo se ha convertido en una verdadera fiesta para los aficionados locales a las artes marciales.