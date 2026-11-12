El ejército israelí podría adquirir hasta 1 000 robots humanoides para los túneles de Gaza

El ejército israelí está en conversaciones con la empresa estadounidense Foundation Future Industries para adquirir hasta 1 000 robots humanoides destinados a ser utilizados en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza. También se está considerando la posibilidad de emplearlos en misiones de combate en el futuro, según informó el Financial Times.

Se trata de los robots humanoides modelo Phantom MK1 fabricados por la compañía. Mike LeBlanc, cofundador y presidente de Foundation Future Industries, afirmó que los robots pueden moverse por túneles estrechos, detectar trampas explosivas y ayudar a desactivar artefactos explosivos.

LeBlanc señaló que se reunió con militares israelíes en septiembre y exploró túneles de Hamás con uno de los robots de la empresa. Según él, las negociaciones se llevan a cabo directamente con el jefe del Estado Mayor del ejército israelí.

Hasta el momento, no se ha firmado ningún contrato ni se ha tomado una decisión definitiva sobre la entrega de los robots. En respuesta a una solicitud del Financial Times, el ejército israelí remitió a los periodistas al Ministerio de Defensa, el cual declinó hacer comentarios.

Foundation Future Industries fue fundada en 2024 y tiene su sede en San Francisco. Desarrolla los robots Phantom para los sectores industrial y militar, incluyendo logística, reconocimiento y tareas en zonas de alto riesgo.

Los robots de la empresa también fueron probados en Ucrania a principios de 2026. Dos unidades Phantom MK1 se utilizaron en tareas logísticas, como el transporte de carga y evacuaciones en zonas peligrosas. No hay información sobre su participación directa en combates.

Cabe destacar que Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, es uno de los inversores y asesor estratégico principal de Foundation Future Industries. Su representante afirmó que Eric Trump no participa en las operaciones diarias de la empresa ni en las negociaciones de contratos gubernamentales.