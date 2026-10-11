Vidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y Jesus

En torno a la selección nacional de Portugal, el tenso conflicto entre el entrenador principal Jorge Jesus y el legendario delantero Cristiano Ronaldo se ha convertido en el tema principal del fútbol mundial. Sobre este polémico incidente, el excentrocampista de la selección José Luís Vidigal expresó abiertamente sus opiniones, justificando plenamente las acciones del entrenador.

En una entrevista con el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport el exjugador criticó duramente la salida arbitraria del delantero de 41 años de la concentración del equipo.

«El entrenador hizo su trabajo»: La postura firme de Vidigal

Vidigal evaluó la responsabilidad principal en el conflicto centrándose en las emociones del jugador:

Arrepentimiento por la decisión: «Por favor, paren (ríe). El entrenador hizo lo que tenía que hacer. En cuanto Ronaldo subió al avión para abandonar la concentración de la selección, pensé que se arrepentiría de lo que hizo», afirmó;

«No se permite poner de rodillas»: Destacando que la declaración oficial de Cristiano no pudo suavizar la situación, el exjugador añadió: «Jesus dijo que cometió un error, pero hay una gran diferencia entre admitir un error e intentar poner al entrenador de rodillas. En mi opinión, una situación tan inaceptable no ocurre en ningún otro equipo», añadió.

La raíz del conflicto: El partido contra Noruega y la disputa sobre las promesas

El desacuerdo dentro de la selección nacional estalló durante un partido de la Liga de Naciones de la UEFA:

La estrella no alineada: En el partido contra Noruega (2-1), Jorge Jesus envió a Ronaldo a calentar, pero finalmente no lo hizo entrar al campo;

La rebelión del 30 de septiembre: Furioso por la decisión del entrenador, el delantero de 41 años abandonó la concentración del equipo el 30 de septiembre sin pedir permiso a nadie;

La declaración del 6 de octubre: Una semana después, Cristiano publicó una declaración explicando su comportamiento, acusando a Jesus de no cumplir su palabra y de romper sus promesas.

El máximo goleador de la historia: Cifras y hechos

Cristiano Ronaldo ha sido el líder de la selección nacional de Portugal durante muchos años:

234 partidos: El legendario jugador ha vestido la camiseta nacional en 234 ocasiones;

146 goles: Ha marcado 146 goles en el escenario internacional, estableciendo un récord absoluto en la historia del fútbol mundial.

Sin embargo, la actual crisis disciplinaria con el experimentado entrenador Jorge Jesus pone seriamente en duda el futuro de Ronaldo, de 41 años, en la selección nacional.