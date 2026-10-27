Noticia impactante: ¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la selección tras un acuerdo con el entrenador?

El delantero del Al-Nassr y leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo para los partidos de noviembre de la Liga de Naciones de la UEFA podría volver a vestir la camiseta de la selección nacional de Portugal. Así lo informó el prestigioso diario portugués O Jogo citando fuentes oficiales.

Según el informe, el experimentado goleador de 41 años ha sido incluido en la lista preliminar para la concentración de noviembre, a pesar de los recientes conflictos disciplinarios y la sanción de la federación.

Descalificación, multa y condiciones impuestas al entrenador

Los recientes episodios polémicos en torno a la estrella han provocado intensos debates entre los aficionados:

30 días de suspensión y una multa simbólica: La Federación Portuguesa de Fútbol había suspendido al delantero por 30 días y le impuso una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de forma arbitraria y prematura;

Descontento en los partidos contra Dinamarca y Noruega: Ronaldo abandonó la disciplina del equipo antes del partido contra Dinamarca y, tras no ser titular contra Noruega, planteó abiertamente varias condiciones estrictas al seleccionador nacional;

Lista preliminar: A pesar de todos los desacuerdos, el cuerpo técnico lo ha incluido en la preselección, junto a Samu Costa y el extremo del Chelsea, João Félix.

Los desafíos cruciales de Portugal en noviembre

En esta fase decisiva de la Liga de Naciones, los portugueses tienen dos encuentros importantes por delante:

14 de noviembre — Visita a Dinamarca: Un partido crucial contra Dinamarca, rival directo por el liderato del grupo y la clasificación para la fase final;

17 de noviembre — Encuentro ante Gales: En el marco de la segunda jornada de noviembre, la selección de Portugal recibirá a Gales;

Los ojos de los aficionados puestos en Ronaldo: Si la estrella de 41 años figura en la lista definitiva, su regreso como capitán en el once inicial será el centro de atención de los seguidores.

Situación de Ronaldo y la selección de Portugal