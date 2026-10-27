Noticia impactante: ¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la selección tras un acuerdo con el entrenador?

·84·Deportes
Noticia impactante: ¿Vuelve Cristiano Ronaldo a la selección tras un acuerdo con el entrenador?

El delantero del Al-Nassr y leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo para los partidos de noviembre de la Liga de Naciones de la UEFA podría volver a vestir la camiseta de la selección nacional de Portugal. Así lo informó el prestigioso diario portugués O Jogo citando fuentes oficiales.

Según el informe, el experimentado goleador de 41 años ha sido incluido en la lista preliminar para la concentración de noviembre, a pesar de los recientes conflictos disciplinarios y la sanción de la federación.

Descalificación, multa y condiciones impuestas al entrenador

Los recientes episodios polémicos en torno a la estrella han provocado intensos debates entre los aficionados:

  • 30 días de suspensión y una multa simbólica: La Federación Portuguesa de Fútbol había suspendido al delantero por 30 días y le impuso una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de forma arbitraria y prematura;

  • Descontento en los partidos contra Dinamarca y Noruega: Ronaldo abandonó la disciplina del equipo antes del partido contra Dinamarca y, tras no ser titular contra Noruega, planteó abiertamente varias condiciones estrictas al seleccionador nacional;

  • Lista preliminar: A pesar de todos los desacuerdos, el cuerpo técnico lo ha incluido en la preselección, junto a Samu Costa y el extremo del Chelsea, João Félix.

Los desafíos cruciales de Portugal en noviembre

En esta fase decisiva de la Liga de Naciones, los portugueses tienen dos encuentros importantes por delante:

  • 14 de noviembre — Visita a Dinamarca: Un partido crucial contra Dinamarca, rival directo por el liderato del grupo y la clasificación para la fase final;

  • 17 de noviembre — Encuentro ante Gales: En el marco de la segunda jornada de noviembre, la selección de Portugal recibirá a Gales;

  • Los ojos de los aficionados puestos en Ronaldo: Si la estrella de 41 años figura en la lista definitiva, su regreso como capitán en el once inicial será el centro de atención de los seguidores.

Situación de Ronaldo y la selección de Portugal

Indicador

Detalles

Jugador

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Edad

41 años

Estado actual

Incluido en la lista preliminar (fuente: O Jogo)

Sanción anterior

Suspensión de 30 días y multa de 255 euros por la federación

Compañeros en la lista

João Félix, Samu Costa y otros

Próximos partidos

14 de noviembre (contra Dinamarca), 17 de noviembre (contra Gales)

Cristiano RonaldoSelección de PortugalLiga de Naciones de la UEFAAl-NassrFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y JesusVidigal apoya al entrenador en el conflicto entre Ronaldo y Jesus11 octubre 21:21Record lo revela todo: El seleccionador de Portugal explica la salida de RonaldoRecord lo revela todo: El seleccionador de Portugal explica la salida de Ronaldo5 octubre 11:55El presidente de la FPF, Pedro Proença, pone punto final al caso Cristiano RonaldoEl presidente de la FPF, Pedro Proença, pone punto final al caso Cristiano Ronaldo11 octubre 09:02¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr10 octubre 14:37La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacionalLa madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional8 octubre 23:41Apoyado por millones, pero los compañeros de Cristiano Ronaldo ignoran su polémico postApoyado por millones, pero los compañeros de Cristiano Ronaldo ignoran su polémico post8 octubre 18:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester