Una remontada increíble: Uzbekistán pierde ante Rusia

En el magnífico estadio Pakhtakor de Taskent, el partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia fue un auténtico festival de goles y giros inesperados. Tras un gran inicio y ponerse por delante en el marcador, nuestros representantes no pudieron resistir la presión del rival y terminaron cayendo por 2:3 .

Guion del partido: Esperanzas desvanecidas

El encuentro comenzó con gran actividad de los locales. Apenas en el minuto 4, el defensa ruso Viktor Melyokhin marcó en propia puerta, abriendo el marcador (1:0). Con este resultado se llegó al descanso, pero al inicio de la segunda parte, en el minuto 46, Behruz Karimov aprovechó un pase de Dostonbek Khamdamov para ampliar la ventaja (2:0).

Sin embargo, en la recta final del partido, los visitantes reaccionaron y cambiaron por completo el destino del encuentro:

Minuto 70: Nikolay Komlichenko, quien entró desde el banquillo, recortó distancias (2:1).

Minuto 75: El propio Komlichenko anotó un doblete y restableció la igualdad (2:2).

Minuto 79: El gol marcado por Aleksey Miranchuk dio una victoria épica a la selección rusa (2:3).

Estadísticas y detalles del partido Información Resultado final Uzbekistán — Rusia 2:3 Lugar Taskent, estadio Pakhtakor Goleadores Viktor Melyokhin (4', p.p.), Behruz Karimov (46') — Nikolay Komlichenko (70', 75'), Aleksey Miranchuk (79') Amonestaciones Akmal Mozgovoy (16'), Ilya Vakhaniya (19'), Sherzod Esanov (65')

Alineaciones

Uzbekistán: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (Giyosjon Rizaqulov, 89'), Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiyev (Diyor Kholmatov, 62'), Eldor Shomurodov (Husayn Norchayev, 80'), Dostonbek Khamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62'), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80'), Sherzod Esanov (Umarali Rakhmonaliyev, 89'), Makhmud Makhamadjonov (Dilshodbek Murtazayev, 80'), Jahongir Orozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

Rusia: Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90+1'), Lechi Sadulayev (Aleksey Miranchuk, 66'), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komlichenko, 66'), Viktor Melyokhin, Yaroslav Gladishev (Kirill Glebov, 66'), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46'), Ivan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66'), Ilya Vakhaniya (Andrey Langovich, 76'), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76'), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90+1').

De esta forma, tras ir ganando por dos goles, nuestros representantes perdieron la oportunidad debido a errores al final del encuentro.

¿Por qué crees que nuestros representantes no pudieron mantener la ventaja en la segunda mitad? ¡Deja tu opinión en los comentarios!