Tras el dramático partido amistoso contra la selección de Rusia, que terminó con una derrota por 2-3, el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro participó en la rueda de prensa. Al responder a las preguntas de los periodistas, el reconocido técnico analizó el desempeño de Batrakov, las opiniones sobre Abdukodir Khusanov y los errores cometidos.

El potencial de Batrakov y la pregunta sobre Khusanov

Durante la conferencia, al ser preguntado por las acciones del jugador ruso Aleksey Batrakov, Cannavaro reconoció su gran potencial:

«Sin duda, es un buen jugador. Especialmente en la lectura de juego y en los pases cortos y largos. Creo que tiene un futuro brillante»., dijo el entrenador.

Además, ante la pregunta de los periodistas: «Abdukodir Khusanov ¿habríamos mantenido el 2-0 si él hubiera estado?», el técnico reaccionó con firmeza:

«Honestamente, no me gustan ese tipo de preguntas. Khusanov es un buen jugador, pero ya hemos perdido partidos con él en el campo. Los otros jóvenes que jugaron hoy también tuvieron un buen desempeño. Khusanov es un jugador top. A pesar de eso, confío plenamente en mis jugadores en el campo»..

Puntos clave de la rueda de prensa Opiniones del entrenador Valoración de Batrakov Fuerte en pases cortos y largos, un jugador con futuro Abdukodir Khusanov Jugador top, pero la derrota es responsabilidad de todo el equipo Plan de juego La presión alta y el acoso al rival se mantuvieron Suplentes y mentalidad Estado mental de los suplentes y responsabilidad colectiva

«Los suplentes no son culpables, todo el equipo perdió»

Al hablar sobre los planes tácticos y el desempeño de los suplentes, el técnico italiano destacó que el 2-0 es la situación más peligrosa en el fútbol.

«El problema principal con los suplentes fue su estado mental. Estos chicos entraron cuando el marcador era 2-0. Diyor o los que entraron no son culpables de la derrota. Todo el equipo perdió. Me siento un poco triste porque los suplentes se dejaron la piel y corrieron mucho. Pero el fútbol no siempre es justo»., afirmó Cannavaro.

El entrenador añadió que este encuentro fue una gran experiencia para los jóvenes y que seguirán trabajando para corregir errores.

¿Qué carencias crees que debería corregir Fabio Cannavaro primero? ¡Deja tu opinión en los comentarios!