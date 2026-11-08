Sin Husanov y con nuevos legionarios: ¿A quiénes convocó Cannavaro para la concentración de noviembre?

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro ha anunciado la lista completa de jugadores convocados para el campo de entrenamiento en el marco de las jornadas internacionales de la FIFA de noviembre.

Durante esta concentración de noviembre, nuestra selección nacional afrontará dos pruebas serias: primero el 12 de noviembre un partido contra la selección de Rusia en el estadio Pakhtakor de Taskent, y luego el 17 de noviembre se disputará un prestigioso amistoso contra Arabia Saudita en Doha.

Comentarios oficiales sobre los casos de Husanov y Shomurodov

Los principales cambios que llamaron la atención de los aficionados en la lista publicada se refieren a los líderes de la defensa y el ataque:

Abdukodir Khusanov está fuera: Teniendo en cuenta el estado físico y el proceso de recuperación del talentoso defensa central, se decidió no convocarlo para esta concentración para no poner en riesgo su salud;

Eldor Shomurodov llegará tarde: El capitán del equipo está en la lista oficial, pero por motivos familiares importantes, se perderá los primeros días de entrenamiento y se unirá al grupo un poco más tarde.

Lista completa de la selección nacional

Los jugadores convocados por el entrenador principal se distribuyen por líneas de la siguiente manera:

Porteros:

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Vladimir Nazarov (Pakhtakor)

Edem Nemanov (Dinamo Samarcanda)

Samandar Muratbayev (Nasaf)

Defensas:

Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Irán)

Dilshod Murtazoyev (Nasaf)

Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor)

Mahmud Mahamadjonov (Dinamo Majachkalá, Rusia)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Lugano, Suiza)

Giyos Rizaqulov (Qizilqum)

Jahongir Orozov (Rubin, Rusia)

Centrocampistas:

Umarali Rakhmonaliyev (Sabah, Azerbaiyán)

Abror Ismoilov (Neftchi)

Doston Khamdamov (Pakhtakor)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Aziz Ganiyev (Baniyas, EAU)

Odil Khamrobekov (Tractor, Irán)

Abbos Fayzullayev (Başakşehir, Turquía)

Jasur Jaloliddinov (Navbahor)

Ruslan Jiyanov (Navbahor)

Sherzod Esanov (Bujará)

Aziz Kholmurodov (OKMK)

Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

Azizbek Tolqinbekov (Bunyodkor)

Behruz Oktamov (Surkhon)

Diyor Kholmatov (Navbahor)

Delanteros:

Eldor Shomurodov (Başakşehir, Turquía)

Azizbek Amonov (Dinamo Samarcanda)

Husayn Norchayev (Navbahor)

Gran confianza en los jóvenes y legionarios

Fabio Cannavaro ha incluido en su lista a varios jóvenes talentos, en particular al defensa del club suizo Lugano, Behruz Karimov, así como a jóvenes jugadores que muestran un rendimiento estable en el campeonato nacional. Los encuentros contra selecciones fuertes como Rusia y Arabia Saudita servirán como un campo de pruebas decisivo para que el entrenador pruebe nuevos esquemas tácticos y evalúe el nivel de preparación de los jugadores suplentes.