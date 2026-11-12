Se ha dado un paso importante hacia la resolución pacífica del conflicto militar en Ucrania y la continuación del diálogo diplomático. El enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, mantuvo conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú. Tras esta reunión en el Kremlin, las partes acordaron celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales.

Negociaciones en el Kremlin y declaración de Witkoff

El enviado especial Steve Witkoff calificó la reunión con Putin como muy constructiva y profunda. Según él, en esta etapa se observa un «avance» serio para resolver el conflicto ucraniano y encontrar una solución al problema.

«En cuanto a Abu Dabi, muchos no creían que reanudaríamos las negociaciones trilaterales. Pero las hemos retomado. Ya hemos fijado la próxima reunión», dijo el enviado especial del presidente de EE. UU.

Aspectos importantes del proceso de negociación Información y detalles Lugar de la reunión principal Moscú, Kremlin Personas que negociaron Steve Witkoff (enviado especial de EE. UU.) y Vladímir Putin Acuerdo principal alcanzado Nueva ronda de negociaciones trilaterales entre EE. UU., Ucrania y Rusia Participantes adicionales Se espera que representantes europeos se unan a la siguiente etapa de las negociaciones

Participación de la comunidad internacional

Steve Witkoff también destacó que representantes europeos se unirán a la próxima ronda de negociaciones. Esto significa que el alcance del proceso de paz se está ampliando y que la participación activa de la comunidad internacional está aumentando.

Las próximas etapas de estos esfuerzos diplomáticos siguen siendo el centro de atención de la opinión pública mundial y de los medios de comunicación.

¿Qué tan efectivas cree que serán las negociaciones trilaterales entre EE. UU., Rusia y Ucrania para lograr la paz tan esperada? ¡Deje su opinión en los comentarios!