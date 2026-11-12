¿Qué dijo Fabio Cannavaro en la rueda de prensa tras el partido contra Rusia?

Tras el partido amistoso contra la selección nacional de Rusia, que terminó con una derrota increíblemente dramática por 2-3, el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro participó en la rueda de prensa. El reconocido especialista habló abiertamente sobre los errores en el juego, la pérdida de la ventaja en el marcador y las carencias del equipo.

«El fútbol no se trata solo de jugar bonito»

Al referirse al hecho de que nuestros representantes iban ganando 2-0 y terminaron perdiendo, Cannavaro destacó que el equipo bajó el ritmo del partido.

«Si el equipo juega con una presión alta, hay que actuar de la misma manera con los defensas centrales. Nuestro principal error defensivo ocurre principalmente en las jugadas a balón parado dentro del área. En general, hicimos un buen partido. Cuando íbamos ganando 2-0, bajamos un poco el ritmo. Hay que jugar al fútbol hasta que el árbitro pite el final. El fútbol es cruel. Se puede perder incluso jugando bien», dijo el entrenador.

Temas principales de la rueda de prensa Opiniones y conclusiones del entrenador Error principal Bajada de ritmo y desconexión tras el 2-0 Problemas defensivos Deficiencias en jugadas a balón parado y errores en pases largos Cuestión de experiencia Falta de experiencia para controlar el juego contra rivales fuertes Cluster y sistema Posibilidad de volver al esquema de 3 defensas centrales en el futuro

«El problema no es el sistema, sino la falta de experiencia»

Los periodistasAl responder a las preguntas sobre los cambios tácticos en la línea defensiva y el regreso al esquema 3-4-3, el especialista italiano señaló que la causa de la derrota no estaba solo en el esquema.

«Por supuesto, se puede jugar con 3 defensas en los últimos 10 minutos. Pero el problema no es el sistema. Aquí nos faltó experiencia y no pudimos controlar el encuentro. Cometimos muchos errores en los pases largos», dijo Cannavaro.

Además, añadió que en partidos contra rivales tan fuertes, primero hay que mostrar personalidad y jugar al fútbol sin miedo en el campo. El entrenador anunció que analizará el partido una vez más en profundidad para sacar las conclusiones necesarias.

¿Qué cree que debería cambiar nuestra selección nacional bajo la dirección de Fabio Cannavaro para no repetir estos errores en futuros partidos oficiales? ¡Deje su opinión en los comentarios!