En la 10ª jornada de la Premier League, Manchester City perdió inesperadamente 1-3 en su visita al Nottingham Forest. Sin embargo, este difícil partido para los «Citizens» marcó un nuevo hito histórico en la carrera personal del defensa uzbeko Abdukodir Khusanov .

Nuestro compatriota de 22 años fue titular y jugó los 90 minutos completos. A pesar de la derrota de su equipo, fue nombrado el mejor jugador del City en el encuentro por el prestigioso portal estadístico Flashscore.com .

Análisis de Flashscore: 7,4 puntos y un récord absoluto en el equipo

Los expertos de la plataforma estadística valoraron positivamente la actuación del talento uzbeko:

La nota más alta — 7,4: Los expertos de Flashscore otorgaron a Abdukodir Khusanov 7,4 puntos por sus acciones. Esta cifra fue la más alta entre todos los jugadores del Manchester City que participaron en el partido;

Maestría en dos posiciones: Habiendo comenzado el partido como lateral derecho por instrucciones del cuerpo técnico, Khusanov regresó a su posición habitual, la defensa central, tras los ajustes tácticos en el descanso, luchando valientemente contra los delanteros rivales durante todo el encuentro.

Crónica del enfrentamiento en Nottingham

El partido fue complicado desde los primeros minutos para los pupilos de Enzo Maresca:

Doblete de Delap y gol de Cunha: Cunha abrió el marcador para los «Forest» en el minuto 6, mientras que Liam Delap anotó un doblete en los minutos 18 y 73;

Respuesta de Cherki: El único gol del City fue obra de Rayan Cherki en el minuto 52, pero no fue suficiente para evitar la derrota del equipo.

Tabla de posiciones y próximo partido

Tras esta derrota, la situación del Manchester City en la carrera por el título se ha complicado: