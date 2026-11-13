¿Qué dijo el seleccionador de Rusia tras el partido contra Uzbekistán?

En Taskent, el intenso y disputado partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia terminó con una victoria de remontada de los visitantes por 3-2. Tras ir perdiendo por dos goles en la primera parte, los rusos lograron cambiar el marcador a su favor tras el descanso. Después del encuentro, el seleccionador de la selección nacional de Rusia, Valeri Karpin expresó abiertamente sus opiniones sobre el partido en la emisión de Okko.

«Lo que vimos en la primera parte no cumplió en absoluto nuestras expectativas»

Karpin no ocultó que no estaba plenamente satisfecho con el juego general de su equipo, señalando que las acciones de la primera mitad le habían decepcionado especialmente.

«No puedo decir que esté muy satisfecho. Quizás la segunda parte me gustó, pero no el partido en su conjunto. Personalmente, tengo más sentimientos negativos que positivos. Lo que vimos en la primera parte no cumplió en absoluto nuestras expectativas. Hablamos en el descanso, después de lo cual añadimos intensidad y energía al juego, y solo entonces todo volvió a su lugar», declaró Karpin.

Comentarios para la prensa y puntos clave Evaluación y opiniones del entrenador Descontento con la primera parte El juego mostrado no estuvo a la altura de las expectativas, predominan los sentimientos negativos El punto de inflexión La charla en el descanso y la mayor intensidad y energía en la segunda parte Errores cometidos Goles casi en propia puerta («nos los marcamos nosotros mismos») Próximos planes El próximo partido amistoso se jugará el 17 de noviembre en Krasnodar contra Venezuela

«Casi nos marcamos dos goles nosotros mismos»

Además, el entrenador se refirió a los goles encajados por su equipo, reconociendo errores graves. Según él, los jugadores se complicaron la vida ellos mismos en el campo.

«Pero casi nos marcamos dos goles nosotros mismos, no uno. En la primera parte no me gustó casi nada. A pesar de ello, creo que en estos cuatro años la selección rusa ha mejorado. Es mi opinión personal, estén de acuerdo o no. Aquí no se trata del resultado, sino de la calidad general del juego», añadió el seleccionador de la selección rusa.

Recordamos que el próximo partido amistoso de la selección rusa el 17 de noviembre se celebrará en Krasnodar contra la selección nacional de Venezuela y comenzará a las 21:00 hora de Taskent.

¿Cómo crees que afectarán estas críticas de Valeri Karpin al rendimiento del equipo en los próximos partidos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!