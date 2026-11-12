¿Cómo se perdió la ventaja de 2:0? Abbos Fayzullayev explica las razones de la derrota

Tras el partido amistoso en el estadio Pakhtakor de Taskent contra la selección nacional de Rusia, que terminó con la pérdida de una ventaja de 2:0, el centrocampista de nuestra selección Abbos Fayzullayev respondió a las preguntas de los periodistas. Admitió abiertamente los errores del equipo y las causas de la derrota.

« El cambio después del minuto 70 nos pasó factura »

Según Fayzullayev, aunque el partido pareció interesante e intenso para los aficionados, los errores en los momentos finales del encuentro afectaron negativamente el resultado final.