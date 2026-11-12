¿Cómo se perdió la ventaja de 2:0? Abbos Fayzullayev explica las razones de la derrota
Tras el partido amistoso en el estadio Pakhtakor de Taskent contra la selección nacional de Rusia, que terminó con la pérdida de una ventaja de 2:0, el centrocampista de nuestra selección Abbos Fayzullayev respondió a las preguntas de los periodistas. Admitió abiertamente los errores del equipo y las causas de la derrota.
« El cambio después del minuto 70 nos pasó factura »
Según Fayzullayev, aunque el partido pareció interesante e intenso para los aficionados, los errores en los momentos finales del encuentro afectaron negativamente el resultado final.
« Fue un partido interesante. Creo que a los aficionados también les gustó. Pero después del minuto 70, nuestro juego cambió y eso nos pasó factura. Muchos jugadores nuevos se han unido a la concentración de la selección nacional. El resultado no es importante en un amistoso. A través de estos partidos aprendemos a entendernos mejor. Todavía hay muchos aspectos en los que debemos trabajar », declaró el centrocampista.
Comentarios del jugador
Puntos clave y conclusiones
El punto de inflexión
Los cambios observados en el juego después del minuto 70
Defensa y táctica
Centrarse demasiado en la defensa dio oportunidades al rival
Responsabilidad colectiva
No se puede culpar a una sola persona, es una derrota colectiva
La utilidad del partido amistoso
Una experiencia importante para integrar a los nuevos jugadores y mejorar la cohesión
« El rival aprovechó que nos enfocamos más en defender »
El centrocampista destacó que cuando el equipo jugaba de forma ofensiva, los visitantes no tenían opciones, pero que el repliegue defensivo posterior fue un error.
« Creo que el rival aprovechó que nos enfocamos más en defender. Al principio de la primera y segunda parte aumentamos los ataques. En esas condiciones, los visitantes no tenían ocasiones de gol. Sea como sea, perdimos por nuestros propios errores. No podemos culpar a una sola persona por la derrota. Defendimos como equipo. Podemos sacar conclusiones suficientes de esta derrota », añadió Abbos Fayzullayev.
¿En su opinión, como señala Abbos Fayzullayev, cómo ayudan los errores en estos partidos amistosos a obtener resultados positivos en futuros encuentros oficiales? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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