Se revela una condición inusual para un trabajo con vivienda gratuita en Alemania

Ha surgido una oferta de trabajo inusual en Alemania. Se busca un nuevo cuidador para la Torre Azul, un monumento histórico de casi 900 años de antigüedad situado en la ciudad de Bad Wimpfen. Lo más interesante es que el candidato seleccionado recibirá gratis un apartamento de 53 metros cuadrados ubicado dentro de la propia torre. Sin embargo, el futuro empleado deberá cubrir los gastos de servicios públicos por su cuenta.

Construida alrededor del año 1170 y con una altura de casi 58 metros, la Torre Azul es uno de los símbolos históricos más importantes de la ciudad. Antiguamente formaba parte de la residencia imperial de la dinastía Staufer y hoy en día sigue conservando su importancia histórica.

Las funciones del nuevo cuidador no se limitan solo a vivir en la torre. Debe recibir a los turistas y visitantes que llegan al monumento histórico, vender entradas y supervisar el orden y la seguridad en el edificio. Además, una parte de los ingresos por la venta de entradas se destinará al propio cuidador.

La vivienda en la torre tiene 53 metros cuadrados y cuenta con una habitación, cocina y baño. Sin embargo, vivir en este apartamento tiene sus dificultades particulares. Para llegar a casa, hay que subir 134 escalones cada vez, ya que el edificio histórico no cuenta con ascensor.

Por ello, los empleadores exigen al futuro candidato una buena condición física, responsabilidad, capacidad para tratar con amabilidad a las personas e interés por la historia de la ciudad.

Actualmente, Blanka Knodel, de 75 años, ejerce como cuidadora en la Torre Azul. Vive allí desde 1996, supervisando su aspecto histórico y sus actividades diarias. Además, crió a sus tres hijos en esta misma torre.

Blanka Knodel finalizará sus funciones el 10 de enero de 2027. Por este motivo, se planea encontrar y preparar a un nuevo cuidador, y se espera que el candidato sea seleccionado antes del 1 de marzo.

Cabe señalar que en Alemania ya se han observado ofertas de venta y trabajo inusuales relacionadas con edificios históricos. Por ejemplo, el castillo de Schnaditz, de 800 años de antigüedad, situado en la ciudad de Bad Düben (Sajonia), se puso a la venta recientemente por solo 1 euro. Sin embargo, este precio tan bajo tiene una condición específica: el comprador debe renovar y restaurar el edificio histórico. Los expertos han estimado que la renovación completa del castillo costaría unos 20 millones de euros.

Además, una antigua fábrica construida en el siglo XIX en Tangerhütte, en la región de Sajonia-Anhalt, también fue subastada por 1 euro. Fundada en 1842, esta empresa fue en su momento uno de los mayores centros de producción, exportando productos a países como Japón, Egipto y Argentina.

Sin embargo, tras la disolución de la República Democrática Alemana, la fábrica cesó sus actividades y quedó gradualmente abandonada. Quien desee comprarla debe prestar atención al edificio histórico, en particular reforzando sus fachadas y preservando la estructura para las generaciones futuras.