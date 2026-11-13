«Nos faltó físico»: Eldor Shomurodov sobre la derrota ante Rusia

El partido amistoso contra la selección nacional de Rusia en el estadio Pakhtakor de Taskent (2-3) fue una gran experiencia para nuestro equipo nacional, además de servir como base para conclusiones serias. El desempeño de nuestros representantes, que iban ganando 2-0 antes de perder la ventaja, generó muchos debates.

Tras el encuentro, el capitán y máximo goleador histórico de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov al responder a las preguntas de los periodistas, abordó las razones de la derrota, el cansancio y los procesos de renovación en el equipo.

«En algunos momentos nos faltó físico»

El experimentado delantero destacó que no hubo arrogancia ni exceso de confianza en el equipo, pero que se sintieron ciertas dificultades físicas:

«No puedo decir que nos confiamos demasiado. Pero, en algunos momentos, nos faltó físico; creo que ahora hay un poco de cansancio. Todos tenemos defectos. Creo que simplemente debemos trabajar más duro para corregir esas carencias»., señaló Shomurodov.

Las reflexiones de Shomurodov Análisis y conclusiones principales Condición física Se observaron signos de fatiga y bajones de rendimiento durante el partido. Plantilla y juventud La llegada de nuevos jugadores jóvenes a la selección requiere tiempo de adaptación. Objetivo y trabajo Es necesario entrenar más para eliminar las deficiencias. Estatus de capitán Máximo goleador de la historia de la selección con 98 partidos y 47 goles.

«Se necesita tiempo para que los jugadores jóvenes se entiendan»

El capitán también señaló que los cambios estructurales y la falta de tiempo son factores clave. Según él, se han incorporado muchos jugadores jóvenes y se requiere un periodo para que logren una comprensión total en el campo.

Cabe recordar que el delantero de 31 años, Eldor Shomurodov, es el máximo goleador de la historia de la selección de Uzbekistán. A nivel internacional, ha disputado 98 encuentros y marcado 47 goles.

¿Qué medidas cree que debería tomar el cuerpo técnico para que el proceso de adaptación de los jóvenes y la fatiga física no afecten los futuros partidos oficiales, tal como mencionó Eldor Shomurodov? ¡Deje su opinión en los comentarios!