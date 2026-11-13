La derrota contra Rusia sale cara: la selección de Uzbekistán cae en el ranking FIFA

El ranking mundial de la FIFA se ha actualizado tras el dramático e intenso partido amistoso disputado en el estadio Pakhtakor de Taskent entre Uzbekistán y Rusia. El resultado de este encuentro afectó directamente a los puntos y a la posición de ambos equipos.

¿Cómo han cambiado los indicadores de las selecciones de Uzbekistán y Rusia?

Fabio Cannavaro Sabemos que sus pupilos iban ganando 2-0 contra Rusia antes de terminar perdiendo 2-3. Debido a esta derrota, nuestra selección nacional ha caído en el ranking mundial online, del puesto 59 al 61 :

Uzbekistán: En el partido contra Rusia, perdió 3,86 puntos de ranking y su total actual es de 1412,75 puntos.

Rusia: El equipo dirigido por Valeri Karpin sumó 3,86 puntos de ranking a su cuenta. Su puntuación aumentó de 1537,45 puntos a 1541,31 puntos.

A pesar de ello, los rusos se mantienen en el puesto 35 del ranking general, a solo 2,49 puntos de Suecia, que ocupa la posición inmediatamente superior.

Selección nacional Puesto anterior Nuevo puesto Puntos de ranking Cambio Uzbekistán Puesto 59 Puesto 61 1412,75 puntos -3,86 puntos (baja 2 puestos) Rusia Puesto 35 Puesto 35 1541,31 puntos +3,86 puntos (mantiene posición)

Próximo reto Arabia Sauditauna prueba importante contra

Recordemos que en el partido del 12 de noviembre, aunque los anfitriones iban ganando, los visitantes lograron una remontada gracias a los goles de Nikolay Komlichenko (doblete) y Aleksey Miranchuk después del minuto 70.

La selección nacional de Uzbekistán está sacando las conclusiones necesarias de esta derrota y preparándose para el próximo amistoso. Nuestros representantes el 17 de noviembre en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Catar, se enfrentarán a Arabia Saudita. El partido comenzará a las 20:30 hora de Taskent.

¿Crees que nuestra selección podrá recuperar su juego y evitar perder puntos en el próximo partido contra Arabia Saudita? ¡Deja tu opinión en los comentarios!