La derrota contra Rusia sale cara: la selección de Uzbekistán cae en el ranking FIFA

2 min de lectura12
La derrota contra Rusia sale cara: la selección de Uzbekistán cae en el ranking FIFA

El ranking mundial de la FIFA se ha actualizado tras el dramático e intenso partido amistoso disputado en el estadio Pakhtakor de Taskent entre Uzbekistán y Rusia. El resultado de este encuentro afectó directamente a los puntos y a la posición de ambos equipos.

¿Cómo han cambiado los indicadores de las selecciones de Uzbekistán y Rusia?

Fabio Cannavaro Sabemos que sus pupilos iban ganando 2-0 contra Rusia antes de terminar perdiendo 2-3. Debido a esta derrota, nuestra selección nacional ha caído en el ranking mundial online, del puesto 59 al 61 :

  • Uzbekistán: En el partido contra Rusia, perdió 3,86 puntos de ranking y su total actual es de 1412,75 puntos.

  • Rusia: El equipo dirigido por Valeri Karpin sumó 3,86 puntos de ranking a su cuenta. Su puntuación aumentó de 1537,45 puntos a 1541,31 puntos.

A pesar de ello, los rusos se mantienen en el puesto 35 del ranking general, a solo 2,49 puntos de Suecia, que ocupa la posición inmediatamente superior.

Selección nacional

Puesto anterior

Nuevo puesto

Puntos de ranking

Cambio

Uzbekistán

Puesto 59

Puesto 61

1412,75 puntos

-3,86 puntos (baja 2 puestos)

Rusia

Puesto 35

Puesto 35

1541,31 puntos

+3,86 puntos (mantiene posición)

Próximo reto Arabia Sauditauna prueba importante contra

Recordemos que en el partido del 12 de noviembre, aunque los anfitriones iban ganando, los visitantes lograron una remontada gracias a los goles de Nikolay Komlichenko (doblete) y Aleksey Miranchuk después del minuto 70.

La selección nacional de Uzbekistán está sacando las conclusiones necesarias de esta derrota y preparándose para el próximo amistoso. Nuestros representantes el 17 de noviembre en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Catar, se enfrentarán a Arabia Saudita. El partido comenzará a las 20:30 hora de Taskent.

¿Crees que nuestra selección podrá recuperar su juego y evitar perder puntos en el próximo partido contra Arabia Saudita? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

¿Te gustó el artículo?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Deportes