La derrota contra Rusia sale cara: la selección de Uzbekistán cae en el ranking FIFA
El ranking mundial de la FIFA se ha actualizado tras el dramático e intenso partido amistoso disputado en el estadio Pakhtakor de Taskent entre Uzbekistán y Rusia. El resultado de este encuentro afectó directamente a los puntos y a la posición de ambos equipos.
¿Cómo han cambiado los indicadores de las selecciones de Uzbekistán y Rusia?
Fabio Cannavaro Sabemos que sus pupilos iban ganando 2-0 contra Rusia antes de terminar perdiendo 2-3. Debido a esta derrota, nuestra selección nacional ha caído en el ranking mundial online, del puesto 59 al 61 :
Uzbekistán: En el partido contra Rusia, perdió 3,86 puntos de ranking y su total actual es de 1412,75 puntos.
Rusia: El equipo dirigido por Valeri Karpin sumó 3,86 puntos de ranking a su cuenta. Su puntuación aumentó de 1537,45 puntos a 1541,31 puntos.
A pesar de ello, los rusos se mantienen en el puesto 35 del ranking general, a solo 2,49 puntos de Suecia, que ocupa la posición inmediatamente superior.
Selección nacional
Puesto anterior
Nuevo puesto
Puntos de ranking
Cambio
Uzbekistán
Puesto 59
Puesto 61
1412,75 puntos
-3,86 puntos (baja 2 puestos)
Rusia
Puesto 35
Puesto 35
1541,31 puntos
+3,86 puntos (mantiene posición)
Próximo reto Arabia Sauditauna prueba importante contra
Recordemos que en el partido del 12 de noviembre, aunque los anfitriones iban ganando, los visitantes lograron una remontada gracias a los goles de Nikolay Komlichenko (doblete) y Aleksey Miranchuk después del minuto 70.
La selección nacional de Uzbekistán está sacando las conclusiones necesarias de esta derrota y preparándose para el próximo amistoso. Nuestros representantes el 17 de noviembre en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Catar, se enfrentarán a Arabia Saudita. El partido comenzará a las 20:30 hora de Taskent.
¿Crees que nuestra selección podrá recuperar su juego y evitar perder puntos en el próximo partido contra Arabia Saudita? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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