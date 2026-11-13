El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán Abbosbek Fayzullayev habló abiertamente sobre su carrera, su antiguo club, el CSKA, y sus aficionados, así como de la Süper Lig turca.Durante los encuentros celebrados en Moscú, nuestro compatriota se reunió con sus antiguos compañeros y recordó con cariño su etapa en Rusia.

« Veo todos los partidos del CSKA »

Tras haber defendido los colores del CSKA Moscú entre 2023 y 2025, ganando con ellos la Copa de Rusia y la Supercopa, Abbosbek Fayzullayev juega actualmente en el club de Estambul « Başakşehir » Aun así, no ocultó que sigue viendo los partidos de los «armadistas» y que desea que ganen el campeonato.

« Agradezco a los aficionados del CSKA por el tiempo que jugué allí. Sigo viendo todos sus partidos y los apoyo. Quiero que sean campeones esta temporada. Son capaces de lograrlo », dijo Abbosbek Fayzullayev.

La carrera y las confesiones de Abbosbek Fayzullayev Información y detalles Club actual « Istanbul Başakşehir » (Turquía, segunda temporada) Logros en el CSKA Ganador de la Copa de Rusia y de la Supercopa del país (2023–2025) La opinión de un antiguo compañero Ivan Oblyakov dijo que Abbosbek extraña el ambiente y la comunicación en el CSKA El jugador evaluado Aleksey Batrakov (« Galatasaray ») — alto nivel y goles

Sobre el juego de Aleksey Batrakov en el « Galatasaray »

Nuestro compatriota también elogió las actuaciones del talentoso Aleksey Batrakov, quien ha comenzado su carrera con mucho éxito en el líder del campeonato turco, el «Galatasaray».