Abbosbek Fayzullayev envía cálidos deseos a su antiguo equipo y a sus aficionados
El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán Abbosbek Fayzullayev habló abiertamente sobre su carrera, su antiguo club, el CSKA, y sus aficionados, así como de la Süper Lig turca.Durante los encuentros celebrados en Moscú, nuestro compatriota se reunió con sus antiguos compañeros y recordó con cariño su etapa en Rusia.
« Veo todos los partidos del CSKA »
Tras haber defendido los colores del CSKA Moscú entre 2023 y 2025, ganando con ellos la Copa de Rusia y la Supercopa, Abbosbek Fayzullayev juega actualmente en el club de Estambul « Başakşehir » Aun así, no ocultó que sigue viendo los partidos de los «armadistas» y que desea que ganen el campeonato.
« Agradezco a los aficionados del CSKA por el tiempo que jugué allí. Sigo viendo todos sus partidos y los apoyo. Quiero que sean campeones esta temporada. Son capaces de lograrlo », dijo Abbosbek Fayzullayev.
La carrera y las confesiones de Abbosbek Fayzullayev
Información y detalles
Club actual
« Istanbul Başakşehir » (Turquía, segunda temporada)
Logros en el CSKA
Ganador de la Copa de Rusia y de la Supercopa del país (2023–2025)
La opinión de un antiguo compañero
Ivan Oblyakov dijo que Abbosbek extraña el ambiente y la comunicación en el CSKA
El jugador evaluado
Aleksey Batrakov (« Galatasaray ») — alto nivel y goles
Sobre el juego de Aleksey Batrakov en el « Galatasaray »
Nuestro compatriota también elogió las actuaciones del talentoso Aleksey Batrakov, quien ha comenzado su carrera con mucho éxito en el líder del campeonato turco, el «Galatasaray».
« El nivel de Batrakov es muy alto. Lo está demostrando en el "Galatasaray". Es un placer verlo. También es gratificante ver que marca goles », añadió el futbolista uzbeko.
Los cálidos recuerdos de Ivan Oblyakov
El centrocampista del CSKA Moscú y de la selección nacional de Rusia Ivan Oblyakov también destacó en una entrevista con periodistas que estaba muy feliz por el reencuentro con Abbosbek Fayzullayev:
« Tuvimos una conversación sincera con Abbos antes del partido, siempre nos alegra verlo. Está en buena forma física. Dice que sigue al CSKA y que extraña el ambiente y la comunicación dentro del equipo. Le preguntamos cómo le va en Turquía y respondió que todo va excelente », dijo Oblyakov.
¿En qué medida crees que la experiencia de Abbosbek Fayzullayev en los campeonatos europeo y turco le ayudará a alcanzar cotas más altas en su futura carrera futbolística? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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