¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre el nuevo récord de España y las críticas?
El seleccionador de la selección nacional de España Luis de la Fuente compartió sus impresiones tras la contundente victoria sobre la República Checa en la UEFA Nations League (2:0). Con este triunfo, los españoles oficializaron su 12ª victoria consecutiva , extendiendo su racha de imbatibilidad en el tiempo reglamentario a 43 partidos , estableciendo un nuevo récord.
Sobre el partido y la finalización
El técnico reconoció que fue un encuentro difícil, ya que el rival opuso una resistencia muy fuerte y decidida. Según sus palabras, aunque el equipo generó muchas ocasiones, faltó frialdad en los momentos decisivos:
«Fue un partido difícil contra un equipo muy fuerte y decidido. No fue fácil para nosotros. Nos faltó frialdad en la finalización. A pesar de ello, creamos muchas ocasiones de gol», dijo de la Fuente al diario Marca .
La racha de la selección española
Estadísticas y detalles
Victorias consecutivas
12 partidos ganados seguidos
Racha de imbatibilidad
43 partidos sin perder en tiempo reglamentario
Último resultado
Nations League, República Checa — España: 0:2
Seleccionador
Luis de la Fuente
Críticas, mentiras y la reacción del técnico
Al abordar los rumores de la prensa y algunos aficionados, el técnico afirmó estar satisfecho con el trabajo del equipo y exigió respeto:
«Que algunas personas se centren en otras cosas demuestra que estamos haciendo un trabajo excelente. La realidad es que con cada nuevo partido, la probabilidad de derrota se acerca. La gente sensata lo entiende».
«No sé si realmente hay gente que desea el fracaso de nuestra selección. Lo único que pido es respeto. Escucho varios rumores, pero olvido rápidamente lo que no me interesa. Sin embargo, cuando la gente inventa mentiras y calumnias, al final afecta», añadió.
¿Cuánto tiempo crees que durará la racha récord de la selección española bajo el mando de Luis de la Fuente? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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