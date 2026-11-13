¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre el nuevo récord de España y las críticas?

El seleccionador de la selección nacional de España Luis de la Fuente compartió sus impresiones tras la contundente victoria sobre la República Checa en la UEFA Nations League (2:0). Con este triunfo, los españoles oficializaron su 12ª victoria consecutiva , extendiendo su racha de imbatibilidad en el tiempo reglamentario a 43 partidos , estableciendo un nuevo récord.

Sobre el partido y la finalización

El técnico reconoció que fue un encuentro difícil, ya que el rival opuso una resistencia muy fuerte y decidida. Según sus palabras, aunque el equipo generó muchas ocasiones, faltó frialdad en los momentos decisivos: