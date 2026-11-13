Negociaciones secretas en Washington: Netanyahu intenta reiniciar la guerra contra Irán

En este contexto, el jefe del Mossad, Roman Gofman, se encuentra actualmente en Washington. Está manteniendo conversaciones especiales con altos funcionarios estadounidenses, lo que demuestra la importancia de las discusiones entre ambas partes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está ejerciendo una fuerte presión sobre el presidente estadounidense Donald Trump para reanudar las operaciones militares contra Irán, según informan los medios.

Tensa llamada entre Trump y Netanyahu: fuerte disputa sobre Irán

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La posición de Donald Trump y las medidas alternativas

El presidente estadounidense Donald Trump se opone por ahora a reiniciar la guerra contra Irán. En lugar de acciones militares, la administración de Washington considera las siguientes medidas:

Ejercer una firme presión económica sobre Teherán;

Mantener un bloqueo marítimo para restringir las rutas comerciales;

Buscar oportunidades para alcanzar un nuevo acuerdo por la vía diplomática.

En los próximos días, estas discusiones entre los líderes de Israel y EE. UU. podrían definir el futuro de la situación geopolítica en la región.

¿Cree que EE. UU. e Israel llegarán a un acuerdo sobre Irán o la situación se intensificará? ¡Deje su opinión en los comentarios!