Un portero cierra todas sus cuentas tras el fallecimiento de un delantero por un choque en el campo

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Un portero cierra todas sus cuentas tras el fallecimiento de un delantero por un choque en el campo

El fútbol español está de luto. El partido de la 12ª jornada de Segunda División entre el Tenerife y el Andorra terminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad futbolística. El delantero de 28 años, Jesús de Miguel, falleció en el hospital tras chocar con el portero rival en el terreno de juego.

El incidente ocurrió en el minuto 7 del tiempo añadido. En un intento por empatar el marcador, el portero del Andorra, Jesús Owono, tuvo una colisión violenta con de Miguel cerca del centro del campo. El árbitro expulsó inmediatamente al guardameta, pero el delantero del Tenerife quedó inmóvil e inconsciente sobre el césped tras el impacto.

20 minutos de muerte clínica y la terrible noticia en el hospital

Los médicos comenzaron los procedimientos de emergencia en el mismo campo:

  • Paro cardíaco y respiratorio: Según informes de medios locales, mientras el jugador estaba en el suelo, su corazón y su respiración se detuvieron durante casi 20 minutos;

  • La lucha en el hospital: El jugador fue trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada al centro hospitalario más cercano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, Jesús de Miguel falleció en la madrugada del 3 de noviembre.

«Lloró sin parar en el vestuario»: El estado psicológico del portero

Según informa el prestigioso diario español AS el portero del Andorra y de la selección nacional de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, responsable del trágico choque, está viviendo la situación con extrema dureza:

  • Lágrimas y oraciones: El guardameta, expulsado inmediatamente después de la acción, lloró durante mucho tiempo en el vestuario y rezó para que la vida de su rival fuera salvada;

  • Intento de pedir perdón a la familia: Antes de que se difundiera la noticia del fallecimiento de de Miguel, Owono intentó contactar personalmente con su familia para pedir disculpas y ofrecer cualquier tipo de ayuda económica o moral;

  • La reacción de sus allegados: Los allegados al portero subrayan que no actuó de forma intencionada: «Es un chico muy atento y bondadoso. No tenía absolutamente ninguna intención de dañar a su rival».

Odio en redes sociales y cierre de cuentas

Tras esta colisión fatal, Owono quedó bajo una presión pública masiva:

  • Miles de aficionados y usuarios agresivos comenzaron a inundar sus redes con insultos y comentarios denigrantes, acusándolo de haber cometido una falta intencionada;

  • Para evitar la presión psicológica y las amenazas, Jesús Owono se vio obligado a cerrar temporalmente todas sus cuentas oficiales en redes sociales.

La Real Federación Española de Fútbol y los clubes han expresado sus más sinceras condolencias a la familia del deportista fallecido y han decidido guardar un minuto de silencio en todos los próximos partidos de la liga.

Jesús de MiguelTenerifeAndorraFútbol españolTragedia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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