Una mujer ciega de nacimiento en Italia ha volado más de 200 horas

Lucia Sabrina Papa, una italiana de 56 años ciega de nacimiento, aprendió a pilotar aviones y ha acumulado más de 200 horas de experiencia de vuelo. Es conocida como la primera alumna piloto ciega del país.

Sabrina se ha interesado por los aviones desde su infancia. De pequeña, soñaba con volar al escuchar el ruido de los aviones que sobrevolaban el aeropuerto militar cerca de su casa. Sin embargo, debido a su discapacidad visual, nunca imaginó que podría hacer realidad este sueño.

En 2016, conoció a organizaciones que ayudan a personas con discapacidad a practicar la aviación y comenzó su entrenamiento de vuelo. Al principio voló como pasajera, y más tarde dominó el sistema de control con la ayuda de un instructor.

Durante las sesiones, Sabrina y su instructor desarrollaron un método táctil especial. El instructor explica la posición del avión mediante el tacto y lee los instrumentos en voz alta. De esta manera, ella aprendió los movimientos necesarios para pilotar.

Además de aviones ultraligeros como el Sky Arrow y el Tecnam P-92, también ha volado en Cessna 152, Cessna 172 y en el avión acrobático Extra EA-200. Sin embargo, Sabrina aún no tiene licencia de piloto privado y realiza todos los vuelos acompañada por un instructor, quien está listo para intervenir si es necesario.

En diciembre de 2024, publicó un libro sobre su vida y sus experiencias de vuelo titulado «Volando nell'invisibile» («Volar en lo invisible»). En él, narra su pasión por la aviación, los desafíos que enfrentó durante su entrenamiento y el camino para cumplir su sueño.

En noviembre de 2026, Sabrina visitó la torre de control del aeropuerto de Fiumicino en Roma. Allí conoció el trabajo de los controladores aéreos y las tecnologías utilizadas para garantizar la seguridad de los vuelos.